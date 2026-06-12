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Él es el futbolista más costoso de la Selección Colombia en el Mundial 2026: ¿de quién se trata?

A días del próximo partido que tendrá la Selección Colombia en el Mundial 2026, él es el futbolista más costoso de la nómina.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Él es el futbolista más costoso de la Selección Colombia en el Mundial 2026: ¿de quién se trata?
¿Quién es el futbolista colombiano más costoso que estará en el Mundial 2026? | Carld de Souza

Desde el 11 de junio que inició el primer partido del Mundial 2026, varios internautas han generado todo tipo de reacciones por parte de los internautas por todos los sucesos que se han presentado entre los equipos que se han enfrentado durante los primeros días.

Así también, los hinchas de la Selección Colombia han generado todo tipo de comentarios a través de las redes sociales por cuál es el jugador más costoso que debutará en el Mundial 2026.

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¿Cuál es el jugador más costoso de la Selección Colombia que estará en el Mundial 2026?

La tricolor ha generado gran expectativa por parte de los hinchas del fútbol por el potencial que demostrarán los jugadores colombianos dentro de la cancha durante el Mundial tripartito que se llevará a cabo en: Estados Unidos, Canadá y México.

Por esta razón, te contamos que el futbolista más costoso que estará en el Mundial 2026, representando a la Selección Colombia es Luis Díaz, quien ha demostrado su gran habilidad en el fútbol al ser un destacado delantero, pues, juega en el Bayern Múnich.

Él es el futbolista más costoso de la Selección Colombia en el Mundial 2026: ¿de quién se trata?
Luis Díaz es el futbolista más valorizado de la Selección Colombia en el Mundial 2026. | AFP: Raul Arboleda

Así también, Luis Díaz se ha convertido en uno de los futbolistas más costosos de la Selección Colombia, pues, en la actualidad, suma aproximadamente un valor de 70 millones anuales al año, según la FM.

Con respecto a esto, varios internautas se encuentran bajo la expectativa de cómo será el método de juego de los futbolistas, no solo de los que hacen parte de la Selección Colombia, sino que también, por lo que demostrarán los otros futbolistas dentro de la cancha.

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¿Quién es la esposa de Luis Díaz y cuántos hijos tiene en la actualidad?

En la actualidad, Luis Díaz está casado con Geraldine Ponce, más conocida como Gera, quien se ha convertido en una de las personas más importantes de su vida, no solo por ser su pareja, sino que también, la madre de sus tres hijos.

Él es el futbolista más costoso de la Selección Colombia en el Mundial 2026: ¿de quién se trata?
La Selección Colombia genera gran expectativa en el Mundial 2026. | AFP: Alfredo Estrella

Además, la pareja atravesó por un importante momento tras el nacimiento de su tercer hijo Fernando, el pasado 11 de mayo del 2026.

Con base en esto, Gera y Luis Díaz se han convertido en una de las parejas más estables en el mundo del entretenimiento, no solo por los años que llevan de relación, sino también, por todos los sucesos que realizan en su vida cotidiana.

Recuerda que el próximo partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026 será ante Uzbekistán el 17 de junio. ¡No te lo pierdas por el Canal RCN!

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