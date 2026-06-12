Mhoni Vidente habló de los futbolistas que saldrán del clóset en el Mundial 2026
Mhoni dio a conocer los futbolistas que supuestamente saldrán del clóset en medio de este Mundial 2026.
La mexicana Mhoni Vidente se ha vuelto viral en redes sociales una vez más por lanzar curiosa predicción, en esta ocasión sobre el Mundial 2026.
¿Qué predijo Mhoni Vidente sobre el Mundial 2026?
La medium detalló que la inauguración del Mundial 2026 iba a estar impecable y todo iba a ser una fiesta bastante agradable, llena de alegría y amor por el fútbol tal y como ocurrió.
Además, señaló que en el primer partido, que se llevó a cabo entre la Selección de México y la Selección de Sudáfrica, el país azteca era el que se iba a llevar la victoria, acertando luego de que quedaran 2-0.
Sin embargo, hubo una predicción que generó gran incertidumbre entre sus seguidores sobre algunos futbolistas que participarán este año.
Según señaló habrá varios jugadores que decidirán hablar abiertamente sobre su orientación y serán dignos representantes de la comunidad LGTBIQ+.
¿Qué futbolistas saldrán del clóset en el Mundial 2026?
"Muchos jugadores vana salir del clóset. El amor es amor, la felicidad ante todo y qué bueno. El principal jugador que va a salir del clóset o decir textualmente 'soy bise*ual' es Mbappé, va a ser líder goleador, va a estar representando la comunidad aunque anda con Ester Espósito y va a decir que quiere tener un hijo. Y otro del equipo de España también saldrá del clóset", expresó.
Señaló que el español que dé dicha confesión se besará con su pareja y celebrará dicho triunfo en el Mundial.
"Una cosa no está pele*da con la otra, mientras jueguen bien pueden hacer de su vida lo que quieran, con respeto, estoy emocionada". agregó.
Por ahora, sus seguidores siguen a la expectativa de sus próximas revelaciones, en especial sobre este Mundial luego de haber acertado en el resultado entre México y Sudáfrica, que dejó sorprendidos a muchos.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike