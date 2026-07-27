¡No fueron dos, fueron cuatro! Estas celebridades se quedaron con el pin de inmunidad en MasterChef

Se vivió el quinto capítulo de MasterChef Cleebrity Colombia y en un muevo ciclo el cual comenzó este lunes 27 de julio, dejó a cuatro celebridades con pin de inmunidad y con la tranquilidad de que estarán una semana más en la competencia de cocina.

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En esta ocasión, en el reto de la caja misteriosa, los cocineros conformaron parejas para desarrollar el objetivo de este capítulo y es preparar platos con arroz, de hecho, Claudia Bahamón dijo en un inicio de episodio que era en honor a don Hugo, quien salió eliminado por su arroz con leche.

Como es de costumbre en las primeras cocinadas, las celebridades están hasta ahora ganado confianza no solo en la cocina, sino con sus compañeros, por eso iba eligiendo a su pareja como se fuera dando.

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En esta ocasión, la única sorpresa es que Mariana Mozo no está, debido a que sufrió una quemadura en retos pasados.

¿Quiénes fueron las cuatro celebridades que se ganaron el pin de inmunidad?

Los jurados no tuvieron el trabajo tan fácil en esta ocasión, ya que no fue nada sencillo elegir a una sola pareja ganadora del pin de inmunidad, por lo que eligieron a dos, o sea, cuatro celebridades pasan desde ya al siguiente ciclo y se salvan de ir a eliminación.

Cuatro celebridades ganaron el pin de inmunidad en MasterChef Celebrity. (Foto/Canal RCN)

Esas dos parejas fueron: Tuto Patiño y Paula Galindo , quienes ganaron con su arroz tutotip; una preparación de arroz frito con una mezcla de soja picante y cerdo empanizado en panco.

Y, por último, Sebastián Villalobos y Emiro Navarro , quienes llamaron a su plato Aranbolas rellenas: es una preparación de arancini de carne molida, sazonadas con varias especias.

¿Cuáles otras parejas pasaron al atril?

El reto de la caja misteriosa no ha cambiado en nada, pues aquí, solo unas pocas celebridades tienen la oportunidad de pasar al atril y mostrar sus creativos platos para poder ganar el pin de inmunidad.

¡Hubo cuatro pinos de inmunidad! Emiro fue uno de los grandes ganadores. (Foto/Canal RCN)

Por lo que esta vez, además de las parejas ganadoras ya mencionadas, quienes estuvieron cerca de ganar la inmunidad para mostrar su creatividad fueron Verónica Orozco y Lina Tejeiro, Julieta Piñeres y Luisa, Luciano y Virginia; Por último, Marta y Víctor .