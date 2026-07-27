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Participante de MasterChef Celebrity preocupa por su ausencia, ¿qué fue lo que pasó?

Una participante no estuvo en el nuevo capítulo de MasterChef Celebrity y Claudia Bahamón explicó qué ocurrió.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
La inesperada ausencia de una participante de MasterChef Celebrity llamó la atención de todos
Participante de MasterChef Celebrity preocupa tras desaparecer de la competencia: esta fue la razón (Foto Canal RCN)

El más reciente capítulo de MasterChef Celebrity sorprendió a los televidentes por la ausencia de una de las participantes de la competencia.

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La presentadora Claudia Bahamón le preguntó a los concursantes si notaban algo que faltara en la cocina y era la presencia de una de sus compañeras.

Posteriormente, Claudia explicó la razón por la que la concursante no pudo estar presente y reveló cuál será la consecuencia que tendrá su ausencia dentro de la competencia.

¿Quién es la participante que se ausentó en MasterChef Celebrity?

Se trata de Mariana Mozo, una de las participantes de la actual temporada y la concursante más joven de esta edición.

La actriz no pudo asistir al nuevo reto debido a una recomendación médica, luego del accidente que sufrió durante el anterior reto de salvación.

Todo ocurrió cuando Mariana se encontraba preparando unos dips para intentar conservar su lugar en la competencia. En medio de la prueba, tomó el mango de un sartén que estaba directamente sobre el fuego sin utilizar guantes, lo que le provocó una fuerte quemadura en una de sus manos.

Tras el incidente, la participante tuvo que recibir atención médica de urgencia y, posteriormente, los especialistas le recomendaron guardar reposo para facilitar su recuperación.

Como consecuencia de la lesión, Mariana apareció en redes sociales con una venda en su mano y no pudo participar en el siguiente reto del programa.

Mariana Mozo ausencia MasterChef Celebrity
Mariana Mozo sufrió un fuerte accidente en la cocina (Foto Canal RCN)

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¿Qué pasará con Mariana Mozo tras su ausencia?

Durante el inicio del capítulo, Claudia Bahamón explicó a los participantes que la ausencia de Mariana tendría un efecto directo en la competencia.

La presentadora recordó que MasterChef Celebrity cuenta con una regla según la cual cualquier concursante que falte a un reto, incluso por motivos médicos, deberá regresar bajo una condición específica.

En este caso, cuando Mariana Mozo vuelva a la cocina lo hará vistiendo el delantal negro, lo que significa que quedará en riesgo de eliminación.

Sin embargo, esto no implica una ida directa a eliminación. La actriz tendrá oportunidades para quitarse el delantal negro en los próximos retos, ya sea logrando la victoria en una prueba por equipos o superando un reto de salvación.

Mientras tanto, los participantes continuarán avanzando en la competencia, a la espera del regreso de Mariana, quien buscará recuperarse completamente para volver a la cocina y luchar por mantenerse en MasterChef Celebrity.

Participante de MasterChef Celebrity tuvo que ausentarse de la competencia
Mariana Mozo regresará con delantal negro a la competencia por faltar. (Foto Canal RCN)
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