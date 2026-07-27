El nuevo novio de Isa puso a sufrir a Mauricio: así reaccionó al verlos juntos

Esta noche del lunes 27 de julio, se vivió el quinto capítulo de Pa’ Seguirte Queriendo y así como todos los televidentes están sorprendidos de lo mucho que creció Isa durante estos seis años, el sentir de Mauricio Reina es igual o más.

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Pues en este episodio, el diseñador de modas presenció un nuevo momento en la vida de su pequeña hija, quien ya dio un paso al amor y no precisamente el familiar, sino el romántico. Por eso, su padre quedó consternado al ver lo grande que está su única heredera.

Ante un pequeño descache de Mauricio, él tuvo que recurrir a la ayuda de siempre, pues Isa no quería escucharlo, al hacerle vivir una gran pena en su colegio, en donde ocurrió el primer beso de la menor de 14 años.

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Eso sí, el diseñador se las arregló y tuvo que ceder para no dañar la relación y la confianza que quiere construir con Isa.

¿Cuál fue la reacción de Mauricio al ver el primer beso de Isa?

Santiago llegó para ponerla la vida de cuadritos a Mauricio, porque ya no sería el único hombre en la vida de su hija, por eso, se le fue la mano al ver que Isa le estaba dando un beso a su nuevo novio.

El primer beso de Isa terminó en un bochornoso momento. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente, es el primer amor de la menor, quien le propuso que fueran más que amigos de una manera directa.

En su primer pico, el diseñador hizo todo un escándalo, porque, desde la camioneta empezó a gritarle a la niña y cuando llegó hasta donde estaban ellos, le habló bastante mal a su yerno, quien no supo cómo reaccionar.

¿Isa disculpó a Mauricio luego de su fuerte reclamo por su primer beso?

Isa está en la edad en donde está intentando llevar sus emociones y por eso, se puso furiosa con su padre, por lo que él pidió ayuda a Dani, para que ella hable con la menor y funcionó, pues ella sí tiene la confianza de la niña y por eso, se expresó con total honestidad.

Mauricio conoció al primer novio de Isa. (Foto/ Canal RCN)

Para poder llegar a un acuerdo, Mauricio decidió darle una oportunidad a Santiago y por eso, lo invitó a cenar para conocerlo mejor y ofrecerle una disculpa, luego del momento bochornoso que les hizo pasar en el colegio.