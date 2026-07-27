El mundo de la música recibió con sorpresa la noticia sobre el estado de salud de una de las artistas más reconocidas de las últimas décadas.

La propia cantante decidió romper el silencio y compartir públicamente los difíciles diagnósticos que ha enfrentado en los últimos años.

La revelación se conoció a través de una entrevista concedida a un medio internacional, en la que la artista habló por primera vez sobre el proceso que ha vivido desde que comenzaron los síntomas y cómo ha aprendido a convivir con ellos.

¿Quién es la reconocida cantante que reveló que padece Parkinson?

Se trata de Carly Simon, la icónica cantante estadounidense de 83 años, recordada mundialmente por su éxito "You're So Vain".

En declaraciones entregadas a la revista People, la artista confirmó que fue diagnosticada con la enfermedad de Parkinson.

En el mismo mensaje también reveló que tuvo que someterse a una operación por un carcinoma de células basales, una forma de cáncer de piel.

"Muchas personas me han escrito, amablemente preguntando sobre mi relativo silencio, preguntando cómo estoy y qué he estado haciendo. La verdad es que he estado aprendiendo a vivir con la enfermedad de Parkinson”, expresó.

Carly Simon reveló que fue diagnosticada con Parkinson (Foto ANGELA WEISS / AFP)

¿Cómo está Carly Simon tras su diagnóstico?

La cantante explicó que necesitó tiempo para comprender el diagnóstico y decidir cuándo estaba preparada para hacerlo público.

"Me ha llevado tiempo entender el diagnóstico, adaptarme a él y decidir cuánto quería decir al respecto públicamente. El Parkinson es diferente para cada persona y puede ser impredecible", afirmó.

Según relató, algunos días logra realizar sus actividades con normalidad, mientras que en otros el cansancio es tan intenso que ni siquiera puede comenzar la jornada.

Carly también recordó que, durante mucho tiempo, creyó que sus dificultades para caminar estaban relacionadas con la artritis que padecía y con las cirugías de reemplazo de ambas rodillas y una cadera.

Finalmente, tras una evaluación médica, recibió el diagnóstico de Parkinson y comenzó un tratamiento para controlar la rigidez y otros síntomas.

La artista también explicó que la enfermedad no solo afecta el movimiento, sino que puede provocar agotamiento, ansiedad, depresión y apatía.

Pese a ello, aseguró que continúa adaptándose a esta nueva etapa de su vida y aprendiendo a convivir con una enfermedad que, según sus propias palabras, puede cambiar completamente de un día para otro.