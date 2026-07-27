Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Icónica cantante rompió el silencio sobre su salud: confirmó que padece Parkinson y cáncer de piel

La artista contó que fue diagnosticada con Parkinson y reveló que también enfrentó un cáncer de piel y una cirugía.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Preocupa la salud de una reconocida cantante: reveló que fue diagnosticada con Parkinson
Icónica cantante rompió el silencio sobre su salud: confirmó que padece Parkinson y cáncer de piel (Foto freepik)

El mundo de la música recibió con sorpresa la noticia sobre el estado de salud de una de las artistas más reconocidas de las últimas décadas.

La propia cantante decidió romper el silencio y compartir públicamente los difíciles diagnósticos que ha enfrentado en los últimos años.

La revelación se conoció a través de una entrevista concedida a un medio internacional, en la que la artista habló por primera vez sobre el proceso que ha vivido desde que comenzaron los síntomas y cómo ha aprendido a convivir con ellos.

¿Quién es la reconocida cantante que reveló que padece Parkinson?

Se trata de Carly Simon, la icónica cantante estadounidense de 83 años, recordada mundialmente por su éxito "You're So Vain".

En declaraciones entregadas a la revista People, la artista confirmó que fue diagnosticada con la enfermedad de Parkinson.

En el mismo mensaje también reveló que tuvo que someterse a una operación por un carcinoma de células basales, una forma de cáncer de piel.

"Muchas personas me han escrito, amablemente preguntando sobre mi relativo silencio, preguntando cómo estoy y qué he estado haciendo. La verdad es que he estado aprendiendo a vivir con la enfermedad de Parkinson”, expresó.

Carly Simon confirmó que padece Parkinson y cáncer de piel
Carly Simon reveló que fue diagnosticada con Parkinson (Foto ANGELA WEISS / AFP)

¿Cómo está Carly Simon tras su diagnóstico?

La cantante explicó que necesitó tiempo para comprender el diagnóstico y decidir cuándo estaba preparada para hacerlo público.

"Me ha llevado tiempo entender el diagnóstico, adaptarme a él y decidir cuánto quería decir al respecto públicamente. El Parkinson es diferente para cada persona y puede ser impredecible", afirmó.

Según relató, algunos días logra realizar sus actividades con normalidad, mientras que en otros el cansancio es tan intenso que ni siquiera puede comenzar la jornada.

Carly también recordó que, durante mucho tiempo, creyó que sus dificultades para caminar estaban relacionadas con la artritis que padecía y con las cirugías de reemplazo de ambas rodillas y una cadera.

Finalmente, tras una evaluación médica, recibió el diagnóstico de Parkinson y comenzó un tratamiento para controlar la rigidez y otros síntomas.

La artista también explicó que la enfermedad no solo afecta el movimiento, sino que puede provocar agotamiento, ansiedad, depresión y apatía.

Pese a ello, aseguró que continúa adaptándose a esta nueva etapa de su vida y aprendiendo a convivir con una enfermedad que, según sus propias palabras, puede cambiar completamente de un día para otro.

Reconocida cantante confesó que vive con Parkinson tras enfrentar un cáncer de piel
Carly Simon confirmó que padece Parkinson y cáncer de piel (Foto MARK RALSTON / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así fue el millonario regalo que Karol G entregó en pleno concierto Karol G

Karol G hizo millonario regalo en pleno concierto: ¿qué dio y cómo fue el momento?

Karol G sorprendió a sus fanáticos al ofrecerse a hacer tremendo regalo en medio de su concierto en Chicago.

Así recordó Sonia Restrepo a Yeison Jiménez el día en que habría cumplido 35 años Yeison Jiménez

Sonia Restrepo recordó a Yeison Jiménez en el día de su cumpleaños con un emotivo mensaje

Sonia Restrepo recordó a Yeison Jiménez con un emotivo mensaje y habló de lo importante que era esa fecha para él.

Luis Díaz aceptaría ir a Al Hilal, pero el Bayern no lo dejaría salir Luis Díaz

Lucho Díaz ya le dio respuesta a la millonaria cifra que le ofreció el equipo Al Hilal: ¿de cuánto es?

Ya se conoce la respuesta que dio Lucho Díaz al equipo Al Hilal, tras conocer la millonaria cifra que le podrían pagar por temporada.

Lo más superlike

Julieta Piñeres preocupó tras sufrir un accidente en la cocina de MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Julieta Piñeres sufrió un fuerte accidente en MasterChef Celebrity: necesitó atención médica

Julieta Piñeres sufrió un accidente mientras cocinaba y tuvo que recibir atención médica antes de continuar el reto.

Un grupo de personas quedó atrapado en lo alto de una atracción mecánica por una falla. Viral

Una docena de personas quedó atrapada a más de 10 metros de altura en atracción mecánica | VIDEO

La petición de un colombiano a Haaland desató revuelo Talento internacional

Colombiano se hace viral por particular petición para Haaland: ¿reaccionó el noruego?

Ricardo Arjona tendrá su próximo concierto en Bogotá Talento internacional

Ricardo Arjona se presentará en Bogotá, este sería su setlist

jessica cediel molesta con seguidora Jessica Cediel

¿Jessica Cediel tiene lifting facial, qué es?, esto dijo