Karol G hizo millonario regalo en pleno concierto: ¿qué dio y cómo fue el momento?

Karol G inició su Tour Viajando por el Mundo el pasado viernes 24 de julio en Chicago y allí fueron dos noches llenas de música y los mejores ritmos latinos, pues la bichota ha prometido mucho para esta nueva gira.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Yeison Jiménez se habría manifestado en plena entrevista de Luis Alfonso

Ella ya venía emocionada desde hace meses, porque quería que iniciara sus conciertos por todo el mundo, de hecho, en diciembre termina su Tropicoqueta Tour y hasta esos meses, los colombianos podrán verla en tres fechas diferentes.

Por ahora, ya todos se están llevando una idea de lo que se viene para los próximos meses, porque saben cómo es el escenario y el repertorio de la paisa, de hecho, de la previa, pues antes de su concierto, hay actividades especiales para todos sus fanáticos.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri recibió fuerte impacto en el rostro de Ana del Castillo: todo quedó en video

Así mismo, Karol G no viaja por el mundo sola, ya que invitó a Elena Rose, Greeicy y Becky G para que la acompañen en sus conciertos y sean las artistas invitadas. Por ahora, Carolina no solo ha sorprendido con su música, sino con detalles dentro de sus presentaciones.

¿Cuál fue el costoso regalo que le dio Karol G a dos fanáticos en medio de su concierto?

La cantante colombiana estaba en una de sus fechas en Chicago y allí leyó un cartel de sus seguidores que estaban de primeras entre el público, este decía que se habían casado y que luna de miel quería repetir su concierto.

Karol G tuvo un gesto inesperado con un fan en pleno concierto. (AFP/Valérie Macon)

Karol G dijo esto en frente de los cientos de asistentes, preguntándole a su fan que de luna de miel debía irse de viaje a un lugar que tuviera las vibraciones de su concierto y ella respondió que París; por lo que carolina dijo que se iban de luna de miel para Francia.

¿Cuál fue la reacción del público al escuchar la invitación de Karol G?

Karol G se sorprendió al dejarle saber a todos sus seguidores presentes en el concierto que, su pareja de seguidores recién casados ​​viajará a París para su luna de miel, ciudad en donde e incluso ella se va a presentar.

Así fue el millonario regalo que Karol G entregó en pleno concierto. (AFP/IAN MAULE)

Los gritos no se hicieron esperar y lo que hizo la bichota fue darle un gran regalo a sus fans, quienes prefirieron irla a ver que disfrutar de su más reciente matrimonio.