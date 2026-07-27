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Julieta Piñeres sufrió un fuerte accidente en MasterChef Celebrity: necesitó atención médica

Julieta Piñeres sufrió un accidente mientras cocinaba y tuvo que recibir atención médica antes de continuar el reto.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Julieta Piñeres preocupó tras sufrir un accidente en la cocina de MasterChef Celebrity
Julieta Piñeres sufrió un accidente en plena competencia de MasterChef Celebrity: necesitó atención médica (Foto Canal RCN)

El más reciente capítulo de MasterChef Celebrity Colombia dejó un momento de preocupación en la cocina luego de que una de las participantes sufriera un accidente mientras preparaba su receta.

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En medio del reto, Julieta Piñeres tuvo que detenerse por unos minutos para recibir asistencia médica antes de poder continuar con la competencia.

A pesar del incidente, la participante decidió regresar a su estación de trabajo y terminar el plato junto a su compañera, demostrando su compromiso por mantenerse en la competencia.

¿Qué le pasó a Julieta Piñeres durante el reto de MasterChef Celebrity?

Durante el reto en parejas, los participantes recibieron el desafío de preparar un plato cuyo protagonista fuera el arroz, pero llevado a un nivel más creativo y elaborado que una preparación tradicional.

Mientras trabajaba en el guiso que hacía parte de la receta, Julieta Piñeres sufrió un accidente con el cuchillo y terminó cortánd0se el dedo pulgar de una mano.

"Yo decidí encargarme del guiso del arroz [...] no sé qué me metí en la cabeza y empecé tatatata así [...] Y me bajo un pedazo del dedo gordo”, comentó mientras mostraba la lesión.

Debido al corte, Julieta tuvo que detenerse por unos instantes para que un paramédico ingresara a la cocina y pudiera atenderla.

El personal médico revisó la herida, realizó la curación correspondiente y vendó el dedo de Julieta para que pudiera continuar participando en el reto sin poner en riesgo su salud.

Julieta Piñeres tuvo que ser atendida por un paramédico tras accidente en MasterChef Celebrity
Julieta Piñeres preocupó tras sufrir un accidente en la cocina de MasterChef Celebrity (Foto Canal RCN)

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¿Cómo continuó Julieta Piñeres después del accidente?

Tras recibir atención médica, Julieta regresó a su estación de cocina y continuó preparando el plato junto a Luisa Vergara, sin dejar que el accidente afectara el desarrollo de la prueba.

Al finalizar el tiempo, ambas presentaron su preparación, llamada "Vientos de coco en dos texturas", ante los jurados.

Durante la degustación, los chefs destacaron el sabor del arroz y valoraron algunos aspectos de la receta. Sin embargo, también señalaron que el plato presentaba un exceso de grasa y que, aunque estaba bien ejecutado, le hacía falta un elemento diferenciador que lograra sorprender.

Pese al accidente vivido durante la prueba, Julieta logró completar el reto y presentar su plato, convirtiéndose en otro de los momentos que marcaron el más reciente episodio de MasterChef Celebrity Colombia.

Julieta Piñeres se lesionó en plena competencia de MasterChef Celebrity y recibió atención médica
Julieta Piñeres tuvo que ser atendida por un paramédico tras accidente en MasterChef Celebrity (Foto Canal RCN)
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