Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Protagonista de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina anunció su retiro del fútbol

Uno de los protagonistas de la final entre España y Argentina tomó una decisión inesperada que sorprendió a los aficionados.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
La decisión tomó por sorpresa a todos tras el Mundial 2026. (Fotos AFP)

En las últimas horas se confirmó el adiós de uno de los protagonistas de la final entre España y Argentina en el Mundial 2026.

Artículos relacionados

¿Quién anunció su retiro tras la final del Mundial 2026?

Apenas una semana después de dirigir la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, el árbitro esloveno Slavko Vinčić sorprendió al anunciar su retiro del arbitraje profesional.

El juez, considerado uno de los mejores del mundo, decidió poner fin a una carrera que cerró en el escenario más importante del fútbol.

El anuncio fue confirmado por la Federación Eslovena de Fútbol (NZS), que destacó la trayectoria del árbitro de 46 años y el legado que deja tras más de una década en la élite del arbitraje internacional.

"Una semana después de la final de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Slavko Vinčić ha puesto fin oficialmente a su histórica carrera arbitral en la élite de este deporte", señaló la entidad mediante un comunicado.

Slavko Vinčić se retira
Slavko Vinčić sorprendió con su decisión tras el Mundial. (AFP Stu Forster)

Artículos relacionados

¿Por qué Slavko Vinčić se retiró tras la Copa del Mundo 2026?

Hasta el momento Slavko Vinčić no se ha pronunciado de manera pública para revelar las razones de su decisión, ya que estaba pasando por el mejor momento de su carrera.

Con su actuación en la final entre España y Argentina, Vinčić se convirtió en el primer árbitro esloveno en dirigir una final de una Copa del Mundo, un hito que marcó el cierre perfecto de su carrera.

Precisamente, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) lo eligió como el mejor árbitro del Mundial 2026, destacando el control disciplinario y la autoridad que mostró durante todo el torneo.


Además, recibió el prestigioso Premio Giulio Campanati, otorgado en Italia, como reconocimiento a su actuación en la máxima cita del fútbol.

Vinčić fue árbitro internacional FIFA desde 2010 y estuvo presente en algunos de los encuentros más importantes del fútbol europeo.

Entre ellos sobresalen la final de la Europa League 2022, disputada entre Eintracht Frankfurt y Rangers, y la final de la Champions League 2024, en la que Real Madrid derrotó al Borussia Dortmund.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Nuevo temblor en Colombia: se registró una nueva eventualidad sísmica este 27 de julio, ¿dónde? Viral

Tembló en Colombia: se registró una nueva eventualidad sísmica este 27 de julio, ¿dónde?

El Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo temblor en varias zonas del país este lunes 27 de julio.

Joven se hizo viral tras sufrir inesperado accidente al inicio de la Media Maratón de Bogotá Viral

Joven se hizo viral tras sufrir inesperado accidente al inicio de la Media Maratón de Bogotá

Joven se hizo viral en redes sociales luego de sufrir un inesperado accidente durante el inicio de la Media Maratón de Bogotá.

Fallece 'tiktoker' Rebecca Luna a los 49 años tras Alzheimer Talento internacional

Falleció reconocida influencer tras luchar contra el Alzheimer: así fue su emotiva despedida

La influenciadora dejó un emotivo video de despedida días antes de fallecer tras una larga lucha contra el Alzheimer.

Lo más superlike

Conoce a la guapa esposa de Viviana, la mamá de Sebastián Villalobos, ¿de quién se trata? Sebastián Villalobos

Conoce a la guapa esposa de Viviana, la mamá de Sebastián Villalobos, ¿de quién se trata?

La mamá de Sebastián Villalobos, participante de MasterChef está casada con una mujer, ella es su esposa.

Ricardo Arjona Talento internacional

Ricardo Arjona se presentará en Bogotá, ¿cuándo?

Emiro Navarro y Pautips en MasterChef Celebrity. Emiro Navarro

Emiro Navarro no se guardó nada y respondió a Pautips tras el tenso cruce en MasterChef Celebrity

En México se han presentado más de 800 réplicas tras sismo de magnitud 7.4 Viral

Más de 860 réplicas mantienen en alerta a México tras sismo de magnitud 7.4; esto se sabe

jessica cediel molesta con seguidora Jessica Cediel

¿Jessica Cediel tiene lifting facial, qué es?, esto dijo