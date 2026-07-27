En las últimas horas se confirmó el adiós de uno de los protagonistas de la final entre España y Argentina en el Mundial 2026.

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¿Quién anunció su retiro tras la final del Mundial 2026?

Apenas una semana después de dirigir la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, el árbitro esloveno Slavko Vinčić sorprendió al anunciar su retiro del arbitraje profesional.

El juez, considerado uno de los mejores del mundo, decidió poner fin a una carrera que cerró en el escenario más importante del fútbol.

El anuncio fue confirmado por la Federación Eslovena de Fútbol (NZS), que destacó la trayectoria del árbitro de 46 años y el legado que deja tras más de una década en la élite del arbitraje internacional.

"Una semana después de la final de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Slavko Vinčić ha puesto fin oficialmente a su histórica carrera arbitral en la élite de este deporte", señaló la entidad mediante un comunicado.

Slavko Vinčić sorprendió con su decisión tras el Mundial. (AFP Stu Forster)

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¿Por qué Slavko Vinčić se retiró tras la Copa del Mundo 2026?

Hasta el momento Slavko Vinčić no se ha pronunciado de manera pública para revelar las razones de su decisión, ya que estaba pasando por el mejor momento de su carrera.

Con su actuación en la final entre España y Argentina, Vinčić se convirtió en el primer árbitro esloveno en dirigir una final de una Copa del Mundo, un hito que marcó el cierre perfecto de su carrera.

Precisamente, la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) lo eligió como el mejor árbitro del Mundial 2026, destacando el control disciplinario y la autoridad que mostró durante todo el torneo.



Además, recibió el prestigioso Premio Giulio Campanati, otorgado en Italia, como reconocimiento a su actuación en la máxima cita del fútbol.

Vinčić fue árbitro internacional FIFA desde 2010 y estuvo presente en algunos de los encuentros más importantes del fútbol europeo.

Entre ellos sobresalen la final de la Europa League 2022, disputada entre Eintracht Frankfurt y Rangers, y la final de la Champions League 2024, en la que Real Madrid derrotó al Borussia Dortmund.