El Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo sismo en Colombia este 27 de julio, generando una gran variedad de opiniones por parte de los internautas en las últimas horas.

Así también, una gran variedad de internautas ha generado todo tipo de opiniones en las redes sociales, en especial, por los comentarios compartidos acerca de las zonas en las que ocurrió el sismo.

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¿Dónde se reportó una nueva alerta de sismo en Colombia este 27 de julio?

Desde hace varias semanas, los internautas se encuentran informados frente a todo lo que ocurre en cuanto a los sismos por el doblete sísmico que ocurrió durante el mes de junio.

¿Dónde ocurrió una nueva eventualidad sísmica en Colombia? | Foto: Freepik

Por esta razón, el Servicio Geológico Colombiano informó a través de un reciente comunicado una nueva alerta sísmica a través de su cuenta oficial de X, anteriormente conocida como Twitter, en la que expresaron las siguientes palabras:

“El Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo sismo en Santander, Colombia, de una magnitud de 3.2”, dice el comunicado.

La hora en la que ocurrió la eventualidad sísmica fue a las 7:54 a.m., durante este lunes 27 de julio, en el que algunos internautas anunciaron que sintieron la eventualidad sísmica en varias regiones del país.

¿Cuál es una de las regiones de Colombia en la que más eventualidades sísmicas han ocurrido?

Cabe destacar que el Servicio Geológico Colombiano ha reportado en varias ocasiones mediante sus redes sociales y, también, mediante su plataforma oficial las respectivas eventualidades sísmicas que ocurren.

En otras de las zonas en las que más eventualidades sísmicas ocurren en el país es en Los Santos, Santander, pues, en la madrugada de este 27 de julio, se reportó una nueva eventualidad sísmica de 3.4.

En medio de esta situación, varios internautas se han preguntado acerca de cuál es la razón por la que tiembla en reiteradas ocasiones en Los Santos, Santander.

Por ello, varios expertos en sismos han dicho en varias ocasiones que la razón por la que tiembla constantemente en Los Santos, Santander, pues se debe a causa del nido sísmico de Bucaramanga, cuyo lugar tiene fragmentos de placas tectónicas las cuales son antiguas.