Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Tembló en Colombia: se registró una nueva eventualidad sísmica este 27 de julio, ¿dónde?

El Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo temblor en varias zonas del país este lunes 27 de julio.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Nuevo temblor en Colombia: se registró una nueva eventualidad sísmica este 27 de julio, ¿dónde?
¿Dónde ocurrió una nueva eventualidad sísmica en Colombia? | Foto: Freepik

El Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo sismo en Colombia este 27 de julio, generando una gran variedad de opiniones por parte de los internautas en las últimas horas.

Así también, una gran variedad de internautas ha generado todo tipo de opiniones en las redes sociales, en especial, por los comentarios compartidos acerca de las zonas en las que ocurrió el sismo.

Artículos relacionados

¿Dónde se reportó una nueva alerta de sismo en Colombia este 27 de julio?

Desde hace varias semanas, los internautas se encuentran informados frente a todo lo que ocurre en cuanto a los sismos por el doblete sísmico que ocurrió durante el mes de junio.

Nuevo temblor en Colombia: se registró una nueva eventualidad sísmica este 27 de julio, ¿dónde?
¿Dónde ocurrió una nueva eventualidad sísmica en Colombia? | Foto: Freepik

Por esta razón, el Servicio Geológico Colombiano informó a través de un reciente comunicado una nueva alerta sísmica a través de su cuenta oficial de X, anteriormente conocida como Twitter, en la que expresaron las siguientes palabras:

“El Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo sismo en Santander, Colombia, de una magnitud de 3.2”, dice el comunicado.

La hora en la que ocurrió la eventualidad sísmica fue a las 7:54 a.m., durante este lunes 27 de julio, en el que algunos internautas anunciaron que sintieron la eventualidad sísmica en varias regiones del país.

Artículos relacionados

¿Cuál es una de las regiones de Colombia en la que más eventualidades sísmicas han ocurrido?

Cabe destacar que el Servicio Geológico Colombiano ha reportado en varias ocasiones mediante sus redes sociales y, también, mediante su plataforma oficial las respectivas eventualidades sísmicas que ocurren.

En otras de las zonas en las que más eventualidades sísmicas ocurren en el país es en Los Santos, Santander, pues, en la madrugada de este 27 de julio, se reportó una nueva eventualidad sísmica de 3.4.

En medio de esta situación, varios internautas se han preguntado acerca de cuál es la razón por la que tiembla en reiteradas ocasiones en Los Santos, Santander.

Por ello, varios expertos en sismos han dicho en varias ocasiones que la razón por la que tiembla constantemente en Los Santos, Santander, pues se debe a causa del nido sísmico de Bucaramanga, cuyo lugar tiene fragmentos de placas tectónicas las cuales son antiguas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Deportes

Protagonista de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina anunció su retiro del fútbol

Uno de los protagonistas de la final entre España y Argentina tomó una decisión inesperada que sorprendió a los aficionados.

Joven se hizo viral tras sufrir inesperado accidente al inicio de la Media Maratón de Bogotá Viral

Joven se hizo viral tras sufrir inesperado accidente al inicio de la Media Maratón de Bogotá

Joven se hizo viral en redes sociales luego de sufrir un inesperado accidente durante el inicio de la Media Maratón de Bogotá.

Fallece 'tiktoker' Rebecca Luna a los 49 años tras Alzheimer Talento internacional

Falleció reconocida influencer tras luchar contra el Alzheimer: así fue su emotiva despedida

La influenciadora dejó un emotivo video de despedida días antes de fallecer tras una larga lucha contra el Alzheimer.

Lo más superlike

Conoce a la guapa esposa de Viviana, la mamá de Sebastián Villalobos, ¿de quién se trata? Sebastián Villalobos

Conoce a la guapa esposa de Viviana, la mamá de Sebastián Villalobos, ¿de quién se trata?

La mamá de Sebastián Villalobos, participante de MasterChef está casada con una mujer, ella es su esposa.

Ricardo Arjona Talento internacional

Ricardo Arjona se presentará en Bogotá, ¿cuándo?

Emiro Navarro y Pautips en MasterChef Celebrity. Emiro Navarro

Emiro Navarro no se guardó nada y respondió a Pautips tras el tenso cruce en MasterChef Celebrity

En México se han presentado más de 800 réplicas tras sismo de magnitud 7.4 Viral

Más de 860 réplicas mantienen en alerta a México tras sismo de magnitud 7.4; esto se sabe

jessica cediel molesta con seguidora Jessica Cediel

¿Jessica Cediel tiene lifting facial, qué es?, esto dijo