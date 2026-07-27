Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Joven se hizo viral tras sufrir inesperado accidente al inicio de la Media Maratón de Bogotá

Joven se hizo viral en redes sociales luego de sufrir un inesperado accidente durante el inicio de la Media Maratón de Bogotá.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Joven se hizo viral tras sufrir inesperado accidente al inicio de la Media Maratón de Bogotá
Joven se hizo viral tras sufrir inesperado accidente al inicio de la Media Maratón de Bogotá. (Foto Freepik).

Un inesperado accidente durante el inicio de la Media Maratón de Bogotá convirtió a un joven en protagonista de uno de los videos más comentados del momento. La escena se viralizó rápidamente en redes sociales y despertó todo tipo de reacciones entre los usuarios.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el inesperado accidente que sufrió una joven en la Media Maratón de Bogotá?

El pasado domingo 26 de julio se llevó a cabo una nueva edición de la Media Maratón de Bogotá, evento anual que reúne a miles de personas aficionadas al atletismo para recorrer diferentes puntos de la capital colombiana en distintas distancias.

El inesperado accidente que volvió viral a una joven en la Media Maratón de Bogotá
El inesperado accidente que volvió viral a una joven en la Media Maratón de Bogotá. (Foto Freepik).

En esta ocasión, la jornada estuvo marcada por un inesperado incidente. Una joven que hacía parte del equipo de logística protagonizó un aparatoso accidente que causó confusión entre algunos de los participantes. El momento quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Artículos relacionados

Todo ocurrió cuando el personal de logística se preparaba para dar paso a los corredores. Sin embargo, una de las jóvenes tropezó y cayó al suelo, obstruyendo parte del recorrido justo antes de que avanzaran los participantes.

De inmediato, varios de sus compañeros y algunos corredores se acercaron para auxiliarla. Con dificultad, la joven logró ponerse de pie, aunque uno de sus pies parecía haber resultado lesionado.

Artículos relacionados

Hasta el momento, se desconoce cuál es el estado de salud actual de la joven y si las lesiones que sufrió tras la caída fueron de gravedad. Pese al incidente registrado en los primeros minutos de la jornada, la Media Maratón de Bogotá continuó con normalidad y el evento se desarrolló con éxito, reuniendo a miles de corredores que completaron los recorridos programados.

¿Cómo reaccionaron en redes sociales ante el accidente que sufrió una joven en la Media Maratón de Bogotá?

El video del accidente no tardó en viralizarse y desató todo tipo de reacciones entre los usuarios de redes sociales.

Mientras algunos destacaron la rápida acción del hombre que regresó para auxiliar a la joven, con comentarios como: “Un aplauso para el señor que se volvió estando en la primera fila ayudar a la señora”, “Amo el señor que se devolvió”, “Al único señor que la ayudó un aplauso”, otros aprovecharon el momento para hacer bromas sobre lo ocurrido y cuestionar la ubicación de las vallas al inicio de la Media Maratón de Bogotá.

“Mi primera chamba”, “Adivinen quien se quedó sin trabajo”, “Pero a quien se le ocurrió poner vallas a unos atletas que quieren salir en estampida”, fueron algunos de los mensajes que también se leyeron entre las reacciones.

Así fue el accidente que hizo viral a una joven durante el inicio de la Media Maratón de Bogotá
Así fue el accidente que hizo viral a una joven durante el inicio de la Media Maratón de Bogotá. (Foto Freepik).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Deportes

Protagonista de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina anunció su retiro del fútbol

Uno de los protagonistas de la final entre España y Argentina tomó una decisión inesperada que sorprendió a los aficionados.

Nuevo temblor en Colombia: se registró una nueva eventualidad sísmica este 27 de julio, ¿dónde? Viral

Tembló en Colombia: se registró una nueva eventualidad sísmica este 27 de julio, ¿dónde?

El Servicio Geológico Colombiano reportó un nuevo temblor en varias zonas del país este lunes 27 de julio.

Fallece 'tiktoker' Rebecca Luna a los 49 años tras Alzheimer Talento internacional

Falleció reconocida influencer tras luchar contra el Alzheimer: así fue su emotiva despedida

La influenciadora dejó un emotivo video de despedida días antes de fallecer tras una larga lucha contra el Alzheimer.

Lo más superlike

Conoce a la guapa esposa de Viviana, la mamá de Sebastián Villalobos, ¿de quién se trata? Sebastián Villalobos

Conoce a la guapa esposa de Viviana, la mamá de Sebastián Villalobos, ¿de quién se trata?

La mamá de Sebastián Villalobos, participante de MasterChef está casada con una mujer, ella es su esposa.

Ricardo Arjona Talento internacional

Ricardo Arjona se presentará en Bogotá, ¿cuándo?

Emiro Navarro y Pautips en MasterChef Celebrity. Emiro Navarro

Emiro Navarro no se guardó nada y respondió a Pautips tras el tenso cruce en MasterChef Celebrity

En México se han presentado más de 800 réplicas tras sismo de magnitud 7.4 Viral

Más de 860 réplicas mantienen en alerta a México tras sismo de magnitud 7.4; esto se sabe

jessica cediel molesta con seguidora Jessica Cediel

¿Jessica Cediel tiene lifting facial, qué es?, esto dijo