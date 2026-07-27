Joven se hizo viral tras sufrir inesperado accidente al inicio de la Media Maratón de Bogotá

Un inesperado accidente durante el inicio de la Media Maratón de Bogotá convirtió a un joven en protagonista de uno de los videos más comentados del momento. La escena se viralizó rápidamente en redes sociales y despertó todo tipo de reacciones entre los usuarios.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Yeison Jiménez se habría manifestado en plena entrevista de Luis Alfonso

¿Cómo fue el inesperado accidente que sufrió una joven en la Media Maratón de Bogotá?

El pasado domingo 26 de julio se llevó a cabo una nueva edición de la Media Maratón de Bogotá, evento anual que reúne a miles de personas aficionadas al atletismo para recorrer diferentes puntos de la capital colombiana en distintas distancias.

El inesperado accidente que volvió viral a una joven en la Media Maratón de Bogotá. (Foto Freepik).

En esta ocasión, la jornada estuvo marcada por un inesperado incidente. Una joven que hacía parte del equipo de logística protagonizó un aparatoso accidente que causó confusión entre algunos de los participantes. El momento quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri recibió fuerte impacto en el rostro de Ana del Castillo: todo quedó en video

Todo ocurrió cuando el personal de logística se preparaba para dar paso a los corredores. Sin embargo, una de las jóvenes tropezó y cayó al suelo, obstruyendo parte del recorrido justo antes de que avanzaran los participantes.

De inmediato, varios de sus compañeros y algunos corredores se acercaron para auxiliarla. Con dificultad, la joven logró ponerse de pie, aunque uno de sus pies parecía haber resultado lesionado.

Artículos relacionados Juliana Calderón ¿Bebé de Juliana Calderón fue diagnosticado con un síndrome? La influenciadora habló al respecto

Hasta el momento, se desconoce cuál es el estado de salud actual de la joven y si las lesiones que sufrió tras la caída fueron de gravedad. Pese al incidente registrado en los primeros minutos de la jornada, la Media Maratón de Bogotá continuó con normalidad y el evento se desarrolló con éxito, reuniendo a miles de corredores que completaron los recorridos programados.

¿Cómo reaccionaron en redes sociales ante el accidente que sufrió una joven en la Media Maratón de Bogotá?

El video del accidente no tardó en viralizarse y desató todo tipo de reacciones entre los usuarios de redes sociales.

Mientras algunos destacaron la rápida acción del hombre que regresó para auxiliar a la joven, con comentarios como: “Un aplauso para el señor que se volvió estando en la primera fila ayudar a la señora”, “Amo el señor que se devolvió”, “Al único señor que la ayudó un aplauso”, otros aprovecharon el momento para hacer bromas sobre lo ocurrido y cuestionar la ubicación de las vallas al inicio de la Media Maratón de Bogotá.

“Mi primera chamba”, “Adivinen quien se quedó sin trabajo”, “Pero a quien se le ocurrió poner vallas a unos atletas que quieren salir en estampida”, fueron algunos de los mensajes que también se leyeron entre las reacciones.