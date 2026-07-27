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Emiro Navarro no se guardó nada y respondió a Pautips tras el tenso cruce en MasterChef Celebrity

Emiro Navarro acaparó la atención en redes sociales al enviar mensaje a Pautips luego del cruce que protagonizaron en MasterChef.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Emiro Navarro y Pautips en MasterChef Celebrity.
Emiro Navarro le respondió a Pautips tras cruce en MasterChef Celebrity. Foto | Canal RCN.

En medio del revuelo que continúa causando el reciente capítulo de MasterChef Celebrity en el que se llevó a cabo la primera eliminación y en donde dos participantes protagonizaron un cruce, Emiro Navarro se pronunció y le respondió sin pelos en la lengua a Paula Galindo, mejor conocida como Pautips.

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¿Qué le respondió Emiro Navarro a Pautips tras protagonizar cruce en MasterChef Celebrity?

Las declaraciones del creador de contenido y participante de esta nueva temporada, se dieron a raíz de una publicación en las redes oficiales del Canal RCN, en donde se revivió el momento en el que ambos participantes quedaron registrados en medio del tenso momento que ocurrió en el primer reto de eliminación.

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Allí, el también exparticipante de La casa de los famosos Colombia, dejó al descubierto su opinión sobre lo sucedido y lo que piensa sobre Pautips, su compañera en el nuevo reality.

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"Jajajajajajaja @pautips que risa nena, nos dimos fuerte mi amor, dando de que hablar siempre, #malositas", fueron las palabras que escribió Emiro al pie del post.

¿Qué pasó entre Emiro Navarro y Pautips en MasterChef Celebrity?

Como era de esperarse, la publicación que ya cuenta con miles de reproducciones y reacciones, llevó a que algunos de los participantes se sumaran a la conversación para a dar a conocer su punto de vista.

Algunos de ellos fueron Iván Marín, Sebastián Villalobos, e incluso, el mismo Luciano D' Alessandro, quien también dejó claro qué opina de todo lo que ocurrió mientras él estaba preparando su plato de eliminación.

"Gracias por tanto amor, queridos compañeros. De verdad que estar allí en una primera eliminación, los nervios están a flor de piel!!! @emiro_navarro tu, sigue gritando nena", escribió el actor venezolano.

Frente al cruce de ambos competidores e influencers, cabe señalar que todo surgió en medio de la cocinada, esto luego de que Pautips intentara ayudar a Luciano desde el balcón y Emiro le impidiera escuchar bien, por lo que a raíz del mismo estrés que genera el estar arriba y no poder hacer mucho, la participantes decidió callar a Navarro, quien hizo caso omiso y siguió apoyando a D' Alessandro desde arriba.

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