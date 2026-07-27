Luciano D'Alessandro reaccionó al cruce entre Pautips y Emiro en MasterChef Celebrity
"Sigue gritando, nena": Luciano D'Alessandro se pronunció tras convertirse en la manzana de la discordia entre Pautips y Emiro en MasterChef.
Luciano D'Alessandro reaccionó al momento que protagonizaron Pautips y Emiro Navarro en MasterChef Celebrity 2026, luego de que el actor quedara, sin querer, en medio del rifirrafe.
¿Cómo reaccionó Luciano D'Alessandro al cruce de Pautips y Emiro en MasterChef Celebrity?
El más reciente episodio de MasterChef Celebrity 2026 dejó uno de los momentos más comentados de la temporada.
En plena prueba de eliminación, Pautips terminó mandando a callar a Emiro Navarro, una escena que rápidamente se volvió viral y que ha generado miles de comentarios en redes sociales.
Aunque el cruce fue entre ambos participantes, hubo un tercero que también terminó siendo protagonista: Luciano D'Alessandro, quien estaba compitiendo por seguir en la competencia.
El actor tras lo sucedido no dudó en reaccionar al video que se ha hecho viral de lo que pasó y dejó demostrado a quién apoya de sus dos compañeros.
¿Cómo reaccionó Luciano D'Alessandro al cruce de Pautips y Emiro en MasterChef Celebrity?
Luciano D'Alessandro fue la 'manzana de la discordia' entre Pautips y Emiro, ya que según reveló la influenciadora ambos le estaban tratando de ayudar cuando pasó el cruce entre ambos.
El actor les agradeció a sus dos compañeros por haberlo ayudado desde el balcón y tratar que no se fuera de la competencia.
Asimismo, le dejó claro a Emiro que a él si le encanta que grite y sea efusivo, por lo que lo invitó a continuar con su personalidad.
Gracias por tanto amor, queridos compañeros. De verdad que estar allí en una primera eliminación, los nervios están a flor de piel!!! Emiro, tu sigue gritando Nenaaaaaa.
¿Cómo reaccionó Emiro Navarro a su rifirrafe con Pautips en MasterChef Celebrity?
Emiro Navarro y otros participantes de MasterChef Celebrity no se quedaron callados ante lo sucedido y también reaccionaron.
Precisamente, el influenciador y exparticipante de La casa de los famosos Colombia también comentó y hasta etiquetó a Pautips tras lo sucedido.
Emiro le expresó que le causaba risa todo el revuelo que estaba generando este pequeño cruce entre ambos, por lo que le pidió sentirse orgullosa.
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JAJAJAJAJAJJ @pautips que risa nena🤣🤣🤣💜 nos dimos fuertes mi amor, dando de que hablar siempre.