Valerie Domínguez sorprende al publicar comprometedoras fotos con un misterioso hombre

El nombre de la actriz Valerie Domínguez se ha empezado a apoderar de las tendencias luego que ella publicará unas fotos en sus redes e hiciera una aparente denuncia.

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¿Crisis con "El Pollo"? Valerie Domínguez publicó comprometedoras imágenes

La exreina dejó desconcertados a sus seguidores luego de compartir en sus redes sociales una serie de fotografías y videos en los que aparece abrazando y compartiendo con un hombre cuya identidad no reveló.

Las instantáneas muestran a ambos en situaciones de aparente complicidad, estuvieron acompañadas de un mensaje que llamó aún más la atención.

Según explicó la exreina y presentadora, una persona desconocida la habría estado presionando durante varios días con hacer públicas esas fotografías, motivo por el que decidió adelantarse y compartirlas ella misma.

Me están sobornando hace días y prefiero mostrarles esto yo a que lo vean por otro lado. Llevo días siendo chantajeada por una persona desconocida con publicar estas fotos mías.

Incluso, dejó entrever que, de haber cometido algún error en su vida personal, considera que es un asunto que solo le corresponde a ella.

La privacidad es un derecho que todos tenemos y es muy doloroso que traten de sobornarme. Al final si he cometido un error es mi problema y a nadie más le debería importar.

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¿Cómo reaccionó Juan David 'El pollo' Echeverry a las fotos de Valerie Domínguez con misterioso hombre?

Como era de esperarse estas fotografías han causado gran revuelo en redes sociales en donde las opiniones están divididas.

Por un lado, alguno se mostraron preocupados por el mensaje que dejó la también presentadora en el que asegura haber sido víctima de un supuesto chantaje.

Asimismo, muchos empezaron a preguntarse por la relación de Valerie con 'El pollo' Echeverry, con quien tienen a un hijo llamado Thiago.

Sin embargo, por otro lado, algunos se tomaron por el lado del humor la publicación de la actriz asegurando que creen que podría ser una estrategia de marketing.

Precisamente, Juan David Echeverry no se queó callado y decidió pronunciarse en los comentarios de la publicación con un mensaje bastante llamativo.

Con razón tanto afán en regresar a “trabajar”.

Más allá de mostrarse molesto o decepcionado, el deportista dejó un comentario bastante irónico que, para muchos fue la confirmación que no trataría de ninguna infidelidad o algo por el estilo, sino, algún tipo de publicidad.