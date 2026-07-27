Desde que inició la nueva temporada de MasterChef Celebrity, los televidentes han generado una gran variedad de opiniones en las redes sociales tras el percance que ocurrió en la cocina tras un accidente ocurrido con Emiro Navarro.

De este modo, los televidentes han generado todo tipo de opiniones por parte de los internautas por la reciente publicación que compartió Claudia Bahamón en sus redes acerca de cómo luce tras el percance ocurrido en la cocina.

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¿Cómo luce Claudia Bahamón tras el percance con Emiro Navarro?

Es clave mencionar que Claudia Bahamón no solo se ha destacado por ser una reconocida presentadora, sino también, por mantener informados a sus seguidores sobre lo que hace en su vida cotidiana.

Así luce Claudia Bahamón tras el impacto con Emiro. | Foto: Canal RCN

Por este motivo, Claudia compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cinco millones de seguidores varias fotografías frente al reciente reto de eliminación y los internautas se han preguntado al ver cómo sigue a raíz del accidente que tuvo.

Así que Claudia compartió a través de sus redes sociales una publicación en la que mostró cómo lució en el capítulo de eliminación en la cocina de MasterChef Celebrity, expresando las siguientes palabras:

“Así entré hoy a la cocina”, agregó Claudia Bahamón

Con base en estas palabras, los internautas generaron todo tipo de opiniones al ver que la herida que tuvo Claudia en su rostro ya no está y cautivó por todos los sucesos que se llevaron a cabo en el último capítulo de MasterChef Celebrity.

Así ocurrió el hecho entre Claudia y Emiro. | Foto: Canal RCN

¿Qué dijo Claudia Bahamón en sus redes frente al percance que tuvo con Emiro Navarro?

Sin duda, uno de los capítulos que más reacciones ha dejado por parte de los internautas fue en el reto de salvación por todos los sucesos que ocurrieron en la cocina, sino también, por el golp* que tuvo Emiro Navarro con Claudia Bahamón.

De este modo, Claudia aprovechó sus redes sociales para mostrar cómo quedó a raíz del suceso ocurrido con Emiro Navarro, en especial, por el accidente que le ocurrió en la cocina, mostrando todos los detalles frente a los distintos sucesos que pueden surgir en la cocina más famosa del país.