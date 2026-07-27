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Karina García explotó contra quienes critican su ropa durante el embarazo: "me tendrán que aguantar"

Karina García está en el ojo del huracán a raíz de la dura respuesta hacia quienes la critican por su manera de vestirse.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Karina García en La casa de los famosos Colombia 2026.
Karina García respondió a las criticas por su manera de vestirse durante el embarazo. Foto | Canal RCN.

Karina García, quien frecuentemente se apodera de la conversación en redes sociales, nuevamente dio de qué hablar al reaccionar de manera contundente hacia las críticas que constantemente recibe por la manera en la que se le ha visto vestida desde que confirmó su tercer embarazo.

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¿Qué respondió Karina García frente a las críticas que recibe por su manera de vestirse?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida creadora de contenido ha logrado construir una comunidad de millones de seguidores, sorprendió al responder a quienes creen que tiene el poder de juzgar la forma en la que ella decide vestirse durante su embarazo, respuesta que causó revuelo entre los internautas.

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"Miren me da mucha risa porque todos los días recibo muchos comentarios como Kari, date cuenta que estás embarazada, date cuenta que tienes que utilizar otro tipo de ropa, por favor ya no vivas pelando esa panza", fueron las primeras palabras de la mujer.

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Posteriormente, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, aseguró que lamenta tener que decepcionar a todos que la cuestionan, pues no está dispuesta a cambiar por darle gusto a quienes no está de acuerdo con este tema.

"Para todas esas personas, lamento decepcionarlas pero, no, o sea que pena por no complacerlos pero esta es la ropa que ustedes me van a ver en todo mi embarazo ¿listo?", agregó mientras presumía su cuerpo y su outfit.

¿Cómo reaccionó Karina García frente a las críticas por su manera de vestir durante el embarazo?

De acuerdo con la modelo e influencer, ella seguirá luciendo con orgullo sus faldas, bodys, blusas jeans y en general, toda la ropa que desde siempre ha usado, pues finalmente esta decisión responde a que se siente feliz y cómoda.

Karina García reveló lo que más la desespera de su embarazo
Karina García se despachó contra quienes critican su manera de vestirse. (Foto: Canal RCN y Freepik)

Así mismo, durante su aparición, reiteró que se rehusa completamente a utilizar ropa de mujer embarazada, pues aunque considera que muchas se ven hermosas, en su caso no está dispuesta a hacerlo, dejando claro que, aunque no les guste, la tendrán que aguantar.

Por ahora, la también empresaria antioqueña, continúa disfrutando al máximo de esta nueva etapa de su vida, pues aunque no es su primer embarazo, ha dejado claro en múltiples ocasiones que este se siente muy diferente.

Kris R ratificó que junto a Karina García está cumpliendo el sueño de ser papá
Karina García y su contundente mensaje hacia sus haters./ Archivo RCN
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