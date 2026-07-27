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El momento en que Lina Tejeiro estaba embarazada y no lo sabía durante su participación en MasterChef

Lina Tejeiro despertó sospechas tras su reacción en el primer reto de eliminación en MasterChef Celebrity.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Lina Tejeiro en Masterchef Celebrity.
El momento en que Lina Tejeiro estaba embarazada y no lo sabía. Foto | Canal RCN.

El primer reto de eliminación de esta nueva temporada de MasterChef Celebrity, estuvo marcado por la emotividad y el nerviosismo, pues ninguno de los participantes quería convertirse en el primer en abandonar para siempre la competencia. De hecho, varias celebridades no ocultaron sus emociones ante la posibilidad de salir del juego.

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¿Cuál habría sido el momento en el que Lina Tejeiro estaba embarazada y no lo sabía?

Una de las competidoras que más se mostró afectada frente a la probabilidad de ser eliminada, fue Lina Tejeiro, quien dejó al descubierto su lado más vulnerable y sensible al romper en llanto cuando Claudia Bahamón la interrogó para saber cómo se sentía.

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"Ultimamente ando demasiado emocional, estoy muy frustrada porque no quiero estar en este reto de eliminación, no sé si estoy preparada para asumirlo, estoy muy nerviosa pero con toda la actitud de salir de del delantal negro", fueron las palabras de la reconocida actriz colombiana frente a todos sus compañeros.

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Ante la actitud que tomó Tejeiro y la manera en la que se mostró sin filtros, hubo un comentario en las redes sociales que no pasó desapercibido en redes y despertó pistas sobre su embarazo, y es que, de acuerdo con una de las seguidoras del programa, en ese momento la actriz ya estaría embarazada pero aún no lo sabía.

Lina Tejeiro se sinceró tras romper en llanto en MasterChef
Lina Tejeiro habló tras su primer reto de eliminación. (Foto Canal RCN)

¿Cuándo supo Lina Tejeiro que estaba embarazada?

El comentario que obtuvo cientos de 'likes' por parte de los usuarios, también obtuvo varias respuestas en donde otras personas manifestaron lo mismo, dejando ver que, también se les vino lo mismo a la cabeza cuando la vieron emocional.

Así mismo, otros internautas también se sumaron a la conversación para mencionar que ahora todo tiene mucho sentido, pues hay quienes aseguran que poco después se habría enterado de que venía en camino su primer hijo.

"Ya sabemos porque estabas muy emocional", "Tranqui ya sabemos porque andabas emocional jajajaja", "Lo tierna que se ve, no tiene precio", "Te amo Lina Fernanda", "Eran las hormonas", "Eran los síntomas del embarazo", son algunos de los comentarios que se puede leer.

¿Por qué Lina Tejeiro dice que la privacidad es clave en una relación?
Lina Tejeiro rompió en llanto durante el primer reto de eliminación en MasterChef Celebrity. / (Foto de Canal RCN)

Por su parte, Claudia Bahamón, no dudó en exaltar a Lina al mencionar que, todos la han visto crecer en televisión y así mismo, han sido testigos de cómo en cada una de sus facetas su compromiso y entrega ha brillado, por lo que habló de cómo sus sentimientos a flor de piel hablan de su gran responsabilidad en cada uno de los retos que ha asumido en su carrera.

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