Lina Tejeiro compartió emotiva escena entre su perrito y su pancita de embarazo

Lina Tejeiro volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de compartir un tierno momento en el que su perrito tuvo una reacción especial al acercarse a su pancita de embarazo. La actriz mostró la emotiva escena que protagonizó su mascota desatando diversas reacciones entre sus seguidores.

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¿Cuál fue el emotivo momento que Lina Tejeiro vivió junto a su perrito y su pancita de embarazo?

La actriz y actual participante de MasterChef Celebrity Lina Tejeiro enterneció a sus cientos de seguidores al compartir por medio de sus redes sociales un emotivo audiovisual en el que dejó ver una encantadora escena entre su perrito Romeo, y su pronunciada pancita de embarazada.

El tierno momento que Lina Tejeiro vivió junto a su perrito y su pancita de embarazo. (Foto Canal RCN).

​En el tierno video, publicado a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, que rápidamente captó la atención de todos, se puede ver a la mascota de la actriz demostrando todo su amor de una manera muy particular.

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El perrito en cuestión aprovechó que Lina se encontraba recostada en su cama para acercarse con absoluta delicadeza a su pronunciada pancita de embarazada para besarla y consentirla, mostrando su cariño incondicional hacia el nuevo integrante de la familia que pronto verá en persona.

El emotivo momento no pasó desapercibido entre los seguidores de Lina Tejeiro, quienes reaccionaron con mensajes de cariño al ver la forma en la que Romeo se acercó a la bebé que está por llegar.

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¿Lina Tejeiro espera un bebé arcoíris?

Luego de que Lina Tejeiro revelara que se encontraba a la espera de su primer bebé, las redes sociales tomaron la noticia con gran emoción, especialmente porque la llegada de su pequeño llegaba justo después de una dolorosa pérdida.

Pues según opinión de internautas, la llegada del bebé a la vida de la actriz colombiana representaba el regreso de su perrito fallecido Romeo, quien perdió la vida poco después de sufrir un repentino envenenamiento.

Lina Tejeiro recordó a su perrito fallecido. (Foto Canal RCN).

Aunque no hay una prueba real que confirme una relación entre un embarazo y la pérdida de un ser querido, existe la creencia de que esto puede ser así. Lo cierto es que sus seguidores continúan acompañándola en esta nueva etapa, marcada por la ilusión de convertirse en mamá y por el recuerdo de su querida mascota.