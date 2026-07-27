Hugo Gómez rompió el silencio tras convertirse en el primer eliminado de MasterChef Celebrity

Hugo Gómez, quien se convirtió en el primer participante en abandonar para siempre MasterChef Celebrity, recientemente rompió el silencio en redes sociales para enviar un mensaje luego de que su participación en el reality de cocina haya llegado a su fin en la primera semana.

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¿Qué dijo Hugo Gómez tras su eliminación de MasterChef Celebrity?

A través de su cuenta de Instagram, red social que creó el actor hace apenas algunas horas, decidió compartir un sentido mensaje en el que se mostró agradecido por todo el cariño que ha recibido por parte de los televidentes.

"Hola amiguitos aquí estoy, gracias por todo lo que ustedes han hecho por mí", fueron las primeras palabras del actor colombiano durante su primera aparición en público.

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Allí, el ahora el exparticipante del reality de cocina del Canal RCN, también aprovechó para pedirle a sus nuevo seguidores que lo acompañen durante la entrevista que concedió al programa Buen día Colombia.

"Quiero que me acompañen ahorita a las 9:30 en Buen día Colombia que voy a salir, quiero que me acompañen", dijo Gómez emocionado.

¿Qué participantes reaccionaron a la eliminación de Hugo Gómez de MasterChef Celebrity?

Así mismo, el excompetidor de esta temporada de MasterChef, no perdió la oportunidad para repostear en sus historias los mensajes que sus excompañeros le dejaron para despedirse y expresarle su cariño y admiración.

Entre las dedicatorias, Hugo recibió la Emiro Navarro, Iván Marín, Jimmy Vásquez, Luisa Vergara, Martha Restrepo, Víctor Tarazona, Luciano D'Alessandro y Tuto Patiño, quienes lo despidieron con amor y exaltaron su corto pero valioso paso por la cocina.

¿Por qué Hugo Gómez se convirtió en el primer eliminado de MasterChef Celebrity 2026?

La eliminación del actor de 77 años, se dio luego de que decidiera acompañar su arroz de leche con unos trozos de fresa que no estaban bien cortados; sin embargo, fueron unos brotes de cilantro lo que menos le gustó al accidente jurado.

El actor de 77 años, Hugo Gómez, fue el primer eliminado de esta temporada. (Foto del Canal RCN)

Antes de abandonar la cocina, el artista no dudó en expresar algunas palabras en las que se mostró satisfecho de su participación, y aunque no quería ser el primero en salir, sí dejó claro su sentimiento de orgullo.

Don Hugo fue aplaudido por sus compañeros de MasterChef Celebrity Colombia