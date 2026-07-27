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Salomé Rodríguez, hija de James, derrochó talento al mostrar llamativa coreografía

Salomé Rodríguez volvió a sorprender al mostrar su talento para el baile con una llamativa coreografía que compartió en redes.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Salomé Rodríguez deslumbró con sus pasos de baile y recibió elogios de sus seguidores
Salomé Rodríguez deslumbró con sus pasos de baile y recibió elogios de sus seguidores. (Foto AFP: Pierre-Philippe Marcou).

Salomé Rodríguez, hija del futbolista colombiano James Rodríguez, volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir un video en el que mostró sus habilidades para el baile. La pequeña sorprendió con una llamativa coreografía que dejó en evidencia el avance que ha logrado con los años en la danza y generó diversas reacciones entre sus seguidores.

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¿Cuál fue la llamativa coreografía con la que Salomé Rodríguez mostró su talento?

Salomé Rodríguez volvió a llamar la atención de sus seguidores al compartir un video en el que dejó ver su talento para el baile. La hija de Daniela Ospina y James Rodríguez sorprendió al ritmo de ‘Dichavate’ con una coreografía en la que mostró los avances que ha logrado durante sus clases de danza profesional.

Salomé Rodríguez, hija de James, sorprendió con su talento en llamativa coreografía
Salomé Rodríguez, hija de James, sorprendió con su talento en llamativa coreografía. (Foto AFP: Christof Stache).

La joven, quien se convirtió en una de las protagonistas durante el Mundial de fútbol 2026 por su apoyo a la Selección Colombia, donde participaron su papá James Rodríguez y su tío David Ospina, nuevamente recibió elogios por sus habilidades artísticas.

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Con una sudadera azul y mucha seguridad en cada movimiento, Salomé demostró una vez más que su pasión por el baile sigue presente y que incluso al sumarse a tendencias virales en redes sociales busca hacerlo con técnica y dedicación.

Vale la pena destacar que la hija de James inició su formación con clases personalizadas en casa junto a una profesora, proceso que posteriormente complementó al ingresar a una academia profesional donde continuó fortaleciendo sus habilidades artísticas.

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¿Cómo reaccionaron los fans de Salomé Rodríguez ante su reciente coreografía?

El video no tardó en generar reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron con gran asombro el talento de Salomé y el compromiso que ha mostrado con la danza desde hace varios años.

Comentarios como: “Qué linda verla crecer y hacer lo que le gusta “Tiene demasiado talento, me encanta verla bailar”, “Qué bonito verla cumplir sus sueños desde tan pequeña”, “Qué talento tan grande tiene Salomé”, fueron algunos de los que destacaron en redes sociales.

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