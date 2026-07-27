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Valentino Lázaro hizo grave denuncia tras sufrir incidente por cuenta de su orientación

Valentino Lázaro rompió el silencio en redes sociales al compartir detalles del grave momento del que fue víctima.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Valentino Lázaro vivió incidente por cuenta de su orientación. Foto | Canal RCN.

Valentino Lázaro, una de las figuras más reconocidas del mundo digital, nuevamente acaparó la atención en redes sociales tras revelar que sufrió un incidente durante su viaje por cuenta de su orientación s3xual, un episodio que quiso compartir y que no pasó desapercibido entre los internautas.

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¿Qué le pasó a Valentino Lázaro y por qué generó preocupación en redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido creador de contenido ha logrado construir una sólida comunidad, apareció pero esta vez con noticias no muy gratas, y es que en en medio de unos merecidos días de descanso, reveló que fue discriminado debido a su orientación s3xual.

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"Un isleño me acaba de g0lp3ar disque por ser gay, ahora les cuento storytime, pero acá me quedo sentado porque me dijo que me fuera porque en la isla no se aceptan g4ys", escribió por medio de sus historias.

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Posteriormente, el exparticipante de La casa de los famosos Colombia, aseguró que a raíz de este desafortunado momento, prefirió quedarse sentado con sus compañeros de viaje, pues dejó claro que no era una opción dejar que vulneraran sus derechos.

Valentino Lázaro sorprendió al mostrar cómo lucía antes de perder peso
Valentino Lázaro vivió desafortunado momento durante su viaje a San Andrés. (Foto Canal RCN).

¿Cuál fue el incidente que sufrió Valentino Lázaro por cuenta de su orientación? Esto relató

De acuerdo con el testimonio del creador digital, tan pronto sucedió el altercado decidieron llamar a las autoridades para que ellos tomaran cartas en el asunto y procedieran a tomar medidas frente a lo sucedido, sin embargo, según lo comentó, la respuesta no fue la que esperaban.

"Obvio llamamos a la policía pero dijeron que no podían hacer nada porque no vieron nada y los turistas les decían que ellos vieron todo e insult4ban al isleño defendiéndome, pero la policía dice que como no vio nada no podía hacer nada, jajajaja qué descaro", comentó Valentino con evidente molestia.

Valentino Lázaro compartió un doloroso mensaje tras varios días desaparecido en sus redes: ¿qué dijo?
Valentino Lázaro hizo grave denuncia en redes sociales: esto le sucedió. | Foto: Canal RCN

Cabe señalar que, el incidente que vivió el joven influencer, se dio en medio del viaje en el que se encuentra junto a Beba, con quien está disfrutando de unos días de playa en la Isla de San Andrés, destino elegido para compartir y seguir acumulando recuerdos juntos.

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