Aida Victoria Merlano reveló la diferencia de edad que tiene con su nuevo novio Escro

La influenciadora Aida Victoria Merlano reveló a sus millones de fanáticos la verdadera diferencia de edad que hay entre ella y el streamer Escro.

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¿Cuánto le lleva Escro a Aida Victoria Merlano?

Los creadores de contenido realizaron una transmisión en vivo en la que despejaron algunas dudas de sus seguidores sobre su relación, luego de confirmar que efectivamente sí son novios.

Recordemos que, desde hace algunas semanas se venía rumorado sobre un posible romance entre ellos, pero fue luego de algunos besos que protagonizaron que las especulaciones aumentaron y ambos decidieron dar a conocer que se están dando una oportunidad en el amor.

En medio de su conversación con sus fanáticos, los cuestionaron sobre su edad, pues una de mayores críticas que han recibido es que el streamer sería bastante mayor, a lo que ella aclaró la diferencia de años que hay entre ellos.

"El anciano me lleva seis años", expresó.

Es importante mencionar que el pasado 27 de julio la barranquillera cumplió 27 años, es decir que Escro tiene realmente 33 años, a diferencia de lo que ha mencionado en varios contenidos donde le ponen más de 40 años.

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¿Escro reaccionado a las críticas que recibe por su relación con Aida Victoria Merlano?

El streamer también tomó con humor las críticas que ha recibido por su relación con Aida Victoria Merlano, donde le cuestionan todo el tiempo su físico, mencionando que no está a la altura de la influenciadora.

La barranquillera detalló en el live que David, como es su nombre de pila, está indignado por la cantidad de mensajes que le llegan al interno comentándole que no es para nada guapo.

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Los dos han preferido hacer caso omiso a dichos mensajes y Aida Victoria Merlano lo ha defendido puntualizando que lo que la ha enamorado es el trato que tiene él con ella, pues es totalmente caballeroso y cariñoso.

Asimismo, le respondió a quienes le han dicho que se involucró con alguien muy rápido tras su última relación, señalando que no se iba a privar de tener un amor bonito por el qué dirán.