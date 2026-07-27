¿Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se casan? Esta sería la fecha de su esperada boda

La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul vuelve a estar en el centro de la conversación luego de que una reconocida figura de la televisión argentina revelara lo que sería uno de los secretos mejor guardados de la pareja: la fecha en la que, supuestamente, contraerían matrimonio.

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¿Quién reveló que Tini Stoessel se casaría con Rodrigo De Paul?

La información fue compartida por Susana Giménez, una de las conductoras y actrices más reconocidas de Argentina, durante una entrevista en el programa Por el Mundo Mundial, conducido por Marley.

Durante la conversación, Susana habló sobre la relación entre la cantante y el campeón del mundo, asegurando que ambos atraviesan un gran momento sentimental.

Fue entonces cuando sorprendió al afirmar que ambos ya tendrían una fecha prevista para dar el siguiente paso en su relación.

Susana Giménez reveló cuándo se casarían Tini Stoessel y Rodrigo De Paul (Foto CARL DE SOUZA / AFP) (Foto Leonardo Fernandez / AFP)

¿Cuándo sería la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul?

Durante la entrevista, Susana Giménez aseguró que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se casarían el próximo 19 de diciembre.

La conductora dio la fecha con total naturalidad mientras hablaba sobre la pareja, lo que rápidamente generó revuelo en redes sociales y en medios de entretenimiento argentinos.

Sin embargo, ni Tini Stoessel ni Rodrigo De Paul han confirmado oficialmente esta información, por lo que, hasta el momento, las declaraciones corresponden únicamente a lo expresado por Susana Giménez.

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¿Por qué la relación de Tini y Rodrigo De Paul estuvo rodeada de polémica?

El romance entre la cantante y el futbolista estuvo marcado desde sus inicios por una fuerte controversia.

Entre 2021 y 2022 surgieron versiones que señalaban que Rodrigo De Paul habría iniciado su relación con Tini Stoessel mientras aún mantenía una relación con Camila Homs, madre de sus hijos.

Incluso, en ese momento, distintos programas de espectáculos y la propia Camila Homs hicieron referencia a una presunta infidelidad, llegando a publicar mensajes e indirectas en redes sociales que alimentaron la polémica.

Por su parte, tanto Rodrigo De Paul como Tini Stoessel negaron en repetidas ocasiones que su relación hubiera comenzado mientras el futbolista seguía con su expareja.

Con el paso del tiempo, la controversia fue perdiendo fuerza y la pareja retomó su relación tras una separación, consolidándose nuevamente como una de las más seguidas del entretenimiento argentino.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado públicamente la fecha mencionada por Susana Giménez, por lo que habrá que esperar si deciden pronunciarse sobre los rumores de matrimonio.