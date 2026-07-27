Lionel Messi fue visto por primera vez en público tras el Mundial: esta fue su reacción

El pasado domingo 19 de julio, se terminó La Copa Mundial FIFA 2026, la cual, generó muchas reacciones tras su final, pues era el último Mundial de Lionel Messi y él se dejó ver bastante afectado en la cancha cuando España estaba recibiendo la copa.

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Además de eso, hubo un gran caos luego de pitar el marcador final, debido a que algunos futbolistas decidieron discutir e incluso hubo cruces físicos, superando el nivel de respeto entre ellos y fue precisamente Leandro Paredes quien protagonizó estos momentos.

Aunque las cosas quedaron así, Leandro reapareció tras varios días de la final y fue en entrevista que ellos perdieron porque España jugó mejor, pero, así mismo, habló de su compañero Messi, revelando detalles sobre si este sería su último mundial.

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Por su parte, Lionel se dejó ver en público luego de una semana de haber terminado la copa del mundo y su reacción se formó a todos.

¿Cuál fue la reacción de Lionel Messi al dejarse ver en público tras el Mundial 2026?

Por medio de las diferentes plataformas sociales, está circulando un video de Lionel Messi en el que apareció en público, lo que se ve en el clip es que está él sonriéndole a las personas que lo están grabando, ya que gritan con entusiasmo al saludarlo.

La inesperada reaparición de Lionel Messi tras el Mundial. (AFP/Paul ELLIS)

En cuanto a él, se le ve muy tranquilo y, de hecho, feliz; también saluda a su fanáticada mientras ellos gritan con fuerza su nombre.

Sin duda, el video causa conmoción ya que fue bien recibido por los aficionados de su país.

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¿Qué se sabe de que Messi volvió a un Mundial?

Mucho se ha hablado sobre que este año fue el último Mundial de Lionel Messi, pero él no ha dicho nada oficialmente, hasta el momento todos especulan sobre el tema, por eso, Leandro Paredes no afirmó nada cuando le preguntaron por el tema.

Messi reapareció tras la final del Mundial. (AFP/ TIMOTEO A. CLARY)

El argentino mencionó que quisiera que Lionel siguiera, pero que era solo su decisión y todos se iban a sentir felices con lo que él decidiera, justificando que su compañero iba a hacer lo que lo haría sentir mucho más tranquilo.

Además, expresó que, por eso no quería que se terminara el mundial, porque ya después de la final, habría cambios, ya que, al parecer, algunos ya no seguirían en la Selección Argentina.