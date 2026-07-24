Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Leandro Paredes rompió el silencio sobre el futuro de Messi en la Selección Argentina

Leandro Paredes volvió a aparecer y reveló si Lionel Messi ya tomó la decisión de dejar o continuar en la Selección Argentina.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Leandro Paredes rompió el silencio sobre el futuro de Messi
Esto dijo Leandro Paredes sobre la continuidad de Messi en Argentina. (AFP/ Carl Recine-AFP/ PATRICIA DE MELO MOREIRA)

Desde que se finalizó La Copa Mundial FIFA 2026, mucho se sigue hablando sobre ese último partido que se dio el pasado domingo 19 de julio, pues tras el marcador final, se armó un gran desmane en la cancha.

Artículos relacionados

De eso ya se ha hablado bastante, pero ahora surgen las dudas de qué pasará con el futuro de los argentinos, si seguirán en la Selección o definitivamente se retirarán, pues es el caso de futbolistas como Leandro Paredes y Lionel Messi.

Tras cinco días desde que España es campeona del mundo, Leandro reapareció y volvió a referirse sobre la final, detallando lo que ocurrió en ese último partido, destacando el juego de sus rivales y así mismo, habló del futuro de Messi en su equipo.

Artículos relacionados

Además, habló de cómo quedaron los argentinos con los resultados finales y, además, desmintió las teorías que hay sobre la razón por la cual ellos perdieron.

¿Qué dijo Leandro Paredes sobre el futuro de Lionel Messi en la Selección Argentina?

Leandro Paredes se pronunció en entrevista luego de la final de La Copa Mundial FIFA 2026 y reveló detalles sobre el futuro de su Selección Argentina.

Esto dijo Leandro Paredes sobre la continuidad de Messi en Argentina
Leandro Paredes se preguntó al hablar del futuro de Messi en la Selección. (AFP/Patricia de Melo Moreira)

El futbolista respondió cómo quedaron los jugadores tras la final: “duele, no queríamos que llegara el último partido.

 

Además, a esa respuesta le sumó la decisión de Lionel Messi de continuar o no en su equipo: "Él todavía había tomado una decisión, que era también su último partido en la Selección. Ojalá que no, ojalá que pueda seguir jugando, es una decisión final. Lo que él lo haga feliz".

¿Qué dijo Lenadro Paredes sobre el cariño de los aficionados?

Leandro Paredes habría sido bien recibido por los aficionados de su equipo Boca, por lo que agradeció el cariño que le han dado y que siempre le demuestra.

Leandro Paredes sorprendió al hablar del futuro de Messi en la Selección
Leandro Paredes rompió el silencio sobre el futuro de Messi. (AFP/Juan Mabromata)

Para él fue como “un sueño”, pues fue el jugador más señalado por lo que ocurrió luego del partido contra España, ya que él fue protagonista de los momentos más intensos que hubo en la discusión con los jugadores rivales.

Así mismo, Paredes dijo que no les presta atención a los comentarios sobre las teorías conspirativas que nacieron por la supuesta razón por la que ellos habrían perdido.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Experto se pronunció sobre las teorías conspirativas tras la derrota de Argentina ante España Mundial de fútbol

Experto se pronunció sobre las “teorías” por las que Argentina perdió contra España

Experto rompe el silencio y da su análisis sobre el juego de Argentina contra España, revelando si la verdad del partido final.

cristiano ronaldo y lionel messi Cristiano Ronaldo

¿Qué pasará con Cristiano Ronaldo y Messi?, esta fue la predicción de Mhoni

Mhoni sorprendió con sus predicciones sobre los futbolistas Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

DT de España reaccionó a los desmanes contra los argentinos Mundial de fútbol

DT de España rompe el silencio y da su versión de los hechos tras desmanes con los argentinos

Tras días de la final del Mundial, Luis de la Fuente se pronunció sobre lo ocurrido durante la final del Mundial 2026.

Lo más superlike

Greeicy mostró la conversación que tuvo con Kai Greeicy

Greeicy comparte sentimental conversación con su hijo, Kai: esto le dijo el niño

Greeicy reveló la conmovedora llamada que tuvo con Kai, quien la espera en casa mientras ella está de gira por Europa.

Iván Marín rompió en llanto en MasterChef Celebrity y confesó la razón real MasterChef Celebrity Colombia

Iván Marín rompió en llanto en MasterChef Celebrity y confesó la razón real: “No fue por un flan”

Yeison Jiménez fue recreado con IA Yeison Jiménez

Recrearon a Yeison Jiménez con IA para el video de "Mala de profesión" y su aspecto sorprende

Thalía respaldó a Kenia Os en su polémica con Belinda. Talento internacional

Thalía se pronunció sobre la polémica entre Belinda y Kenia Os; ¿a quién apoya?

jessica cediel molesta con seguidora Jessica Cediel

¿Jessica Cediel tiene lifting facial, qué es?, esto dijo