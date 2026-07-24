Leandro Paredes rompió el silencio sobre el futuro de Messi en la Selección Argentina

Desde que se finalizó La Copa Mundial FIFA 2026, mucho se sigue hablando sobre ese último partido que se dio el pasado domingo 19 de julio, pues tras el marcador final, se armó un gran desmane en la cancha.

Artículos relacionados Lionel Messi Se hace viral lo que le dijo Cucurella a Messi cuando se tapó la boca en la final del Mundial 2026

De eso ya se ha hablado bastante, pero ahora surgen las dudas de qué pasará con el futuro de los argentinos, si seguirán en la Selección o definitivamente se retirarán, pues es el caso de futbolistas como Leandro Paredes y Lionel Messi.

Tras cinco días desde que España es campeona del mundo, Leandro reapareció y volvió a referirse sobre la final, detallando lo que ocurrió en ese último partido, destacando el juego de sus rivales y así mismo, habló del futuro de Messi en su equipo.

Artículos relacionados Hanny Vizcaíno Novio de Hanny, protagonista de Pa' seguirte queriendo, es hijo de reconocidos actores colombianos

Además, habló de cómo quedaron los argentinos con los resultados finales y, además, desmintió las teorías que hay sobre la razón por la cual ellos perdieron.

¿Qué dijo Leandro Paredes sobre el futuro de Lionel Messi en la Selección Argentina?

Leandro Paredes se pronunció en entrevista luego de la final de La Copa Mundial FIFA 2026 y reveló detalles sobre el futuro de su Selección Argentina.

Leandro Paredes se preguntó al hablar del futuro de Messi en la Selección. (AFP/Patricia de Melo Moreira)

El futbolista respondió cómo quedaron los jugadores tras la final: “duele, no queríamos que llegara el último partido.

Además, a esa respuesta le sumó la decisión de Lionel Messi de continuar o no en su equipo: "Él todavía había tomado una decisión, que era también su último partido en la Selección. Ojalá que no, ojalá que pueda seguir jugando, es una decisión final. Lo que él lo haga feliz".

¿Qué dijo Lenadro Paredes sobre el cariño de los aficionados?

Leandro Paredes habría sido bien recibido por los aficionados de su equipo Boca, por lo que agradeció el cariño que le han dado y que siempre le demuestra.

Leandro Paredes rompió el silencio sobre el futuro de Messi. (AFP/Juan Mabromata)

Para él fue como “un sueño”, pues fue el jugador más señalado por lo que ocurrió luego del partido contra España, ya que él fue protagonista de los momentos más intensos que hubo en la discusión con los jugadores rivales.

Así mismo, Paredes dijo que no les presta atención a los comentarios sobre las teorías conspirativas que nacieron por la supuesta razón por la que ellos habrían perdido.