DT de España rompe el silencio y da su versión de los hechos tras desmanes con los argentinos

El pasado domingo 19 de julio, se vivió la gran final de La Copa Mundial FIFA 2026, en la cual, España quedó como campeona del importante torneo, tras marcar el único gol que les dio esta victoria.

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Luego de este glorioso momento para los europeos, alcanzaron a vivir un trago amargo debido a los inconvenientes que se generaron tras los cuestionables comportamientos de jugadores argentinos, pues Leandro Paredes puso el ambiente incómodo.

Precisamente, lo que ocurrió fue que, el argentino arremetió físicamente contra algunos rivales y ahí se armó todo un caos, de hecho, uno de los técnicos de ese país, alcanzó a empujar a Dani Olmo.

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Por su lado, después de cinco días de haber ganado la copa del mundo, el director técnico de España se pronunció sobre lo sucedido y explicó lo que pasó con él en ese momento cuando en la cancha se formó un gran problema.

¿Qué dijo el director técnico de España por la discusión en la final del Mundial 2026?

Luis de la Fuente, director técnico de España, rompió el silencio tras días del final de La Copa Mundial FIFA 2026 y reveló su versión de los hechos tras el partido que les dio la victoria.

La respuesta del DT de España tras la polémica con los argentinos. (AFP/ Carl De Souza)

De acuerdo con el español, él no se dio cuenta de lo que estaba pasando cuando los jugadores de ambos países estaban discutiendo, porque, estaba celebrando el triunfo con algunas personas de su equipo.

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Sin embargo, opinó al respecto y calificó la actitud de los argentinos como algo “intolerable, inadmisible, no se puede permitir”.

¿El director técnico de España se refirió a DT de Argentina Lionel Scaloni?

En la misma entrevista, Luis de La fuente nombró a Lionel Scaloni, el director técnico de Argentina y dijo que él la pudo haber pasado igual de mal al ver los desmanes que se generaron en la cancha, y así mismo, destacó que es un buen entrenador.

DT de España reaccionó a los desmanes contra los argentinos. (AFP/ Al Bello)

“Lo que sí hay que destacar es nuestro comportamiento, sobre todo ante ese tipo de agr*siones, nuestros jugadores siempre mantuvieron las formas, la actitud de grandes deportistas y futbolistas”, expresó.