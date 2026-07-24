Leandro Paredes reapareció y habló sobre la final contra España, ¿no seguirá en Argentina?

El futbolista Leandro Paredes habló sobre la final que protagonizó con la Selección Argentina en contra de la Selección de España en el Mundial 2026, donde la roja salió victoriosa.

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¿Qué dijo Leandro Paredes sobre la final del Mundial?

El deportista fue interrogado sobre las teorías conspirativas que surgieron alrededor de la albiceleste donde aseguraban que los ayudaban para avanzar en la competencia, a lo que este señaló que nunca le dieron importancia a dichos comentarios.

"Son cosas que nosotros no le damos bola. Hicimos un gran Mundial, en la final España fue superior, felicitarlos a ellos, a nosotros nos queda el sabor amargo de haber estado tan cerca, pero al mismo tiempo orgulloso porque dimos hasta lo que no teníamos hasta el último partido", expresó.

Asimismo, le preguntaron sobre las críticas que ha recibido por todo lo que ocurrió en ese último partido, a lo que señaló que no había nada qué decir al respecto.

"Nosotros no tenemos que aclarar nada, nosotros jugamos una final del mundo, España lo hizo mejor es un justo ganador y a nosotros no queda más que eso", agregó.

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¿Leandro Paredes no seguirá en Argentina?

El jugador también fue cuestionado sobre su continuidad en la Selección Argentina, dejando varias dudas a sus fieles fanáticos, pues indicó que, por ahora, no tiene una decisión definitiva al respecto.

"No lo sé, la verdad es que... no lo sé. Para muchos pensar en una decisión de seguir o no, fue un proceso hermoso, espectacular, logramos cosas importantes. Va a ser muy difícil mantener este nivel, que el grupo siga funcionando de esta manera, hay que poner un montón de cosas en la balanza, hay que hablar con el entrenador, pero es difícil, hay que tomar las decisiones con calma", señaló.

Reiteró que no quiere tomar una decisión apresurada, pero sí debe analizar muy bien si continúa o no jugando para la Selección Argentina.

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Recordemos que, el jugador se encuentra en medio de una polémica y en investigaciones de la FIFA luego de un fuerte cruce contra varios jugadores españoles luego de terminarse el partido y que la roja se consolidara como la campeona.