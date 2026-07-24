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"Aparezco yo, pero no soy yo": la preocupante denuncia que hizo Nanis Ochoa

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia Nanis Ochoa denunció públicamente que están suplantando su identidad.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Nanis Ochoa se sinceró sobre situación de estafa
Nanis Ochoa alertó a sus seguidores de preocupante situación. (Foto Canal RCN)

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia Nanis Ochoa compartió preocupante situación que vivió recientemente al parecer con una estafa con ayuda de la inteligencia artificial.

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¿Qué le pasó a la presentadora Nanis Ochoa?

Nanis Ochoa encendió las alarmas entre sus seguidores luego de denunciar que personas inescrupulosas estarían utilizando su imagen para intentar cometer estafas.

Según contó la presentadora, varias personas cercanas la contactaron para advertirle sobre videollamadas en las que supuestamente aparece ella solicitando información personal.

Según explicó la presentadora, fueron varios los usuarios que la contactaron para preguntarle si realmente era ella quien los estaba llamando por videollamada. Al conocer la situación, decidió hacer pública la denuncia y pedir a sus seguidores que no caigan en este tipo de engaños.

"Cuidado con esta estafa con mi nombre. Hasta están haciendo videollamadas con mi imagen", expresó la también creadora de contenido.

Nanis Ochoa mostró los fuertes mensajes que recibe en redes y reaccionó contundentemente.
Nanis Ochoa hizo grave denuncia en redes. (Foto: Canal RCN)

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¿Cómo es la modalidad de estafa de la que fue víctima Nanis Ochoa?

De acuerdo con su relato, las personas reciben una videollamada en la que aparentemente aparece ella. Durante la comunicación, los estafadores solicitan información personal con la excusa de que necesitan ayuda para enviar unas maletas.

"Están llamando por videollamada y aparezco yo solicitando información personal porque necesito enviar unas maletas", explicó.

Nanis aseguró que ella no está detrás de esas llamadas y advirtió que todo se trataría de una modalidad de suplantación de identidad.

"Aparezco yo en una videollamada. No sé si es IA, pero no soy yo", afirmó.

La presentadora aprovechó la situación para pedirles a sus seguidores que desconfíen de cualquier llamada o mensaje en el que se soliciten datos personales o información sensible en su nombre y recomendó verificar siempre la autenticidad de este tipo de contactos antes de compartir cualquier dato.

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