¿Qué pasará con Cristiano Ronaldo y Messi?, esta fue la predicción de Mhoni

La cubana Mhoni sorprendió con su predicción sobre los futbolistas Cristiano Ronaldo y Lionel Messi luego de sus respectivas participaciones en el Mundial 2026.

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¿Qué dijo Mhoni sobre el futuro de Cristiano Ronaldo?

La mujer señaló que el futbolista está muy pronto a casarse con la modelo Georgina Rodríguez, con quien se comprometió en agosto del año 2025, según dio a conocer la argentina en sus redes sociales.

De acuerdo con Mhoni el matrimonio estaría más cerca de lo que muchos creen, indicando que darían el "sí, acepto" para siempre este domingo 26 de julio en Madeiras, Portugal.

"Va a ser papá otra vez, eso es indiscutible", señaló.

Sorprendió al señalar que el futbolista Cristiano Ronaldo estará presente en el Mundial del 2030 y que este Mundial 2026 no sería el último como él mismo habría señalado.

"Veremos en el Mundial 2030 a Cristiano Ronaldo junto con su hijo, que va a estar jugando para la Selección de Portugal. Qupe bendición. A lo mejor ya no juega, pero estará en la banca ayudándole ahí a la selección junto con su hijo para que pueda salir adelante", agregó.

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¿Qué dijo Mhoni sobre el futuro de Lionel Messi?

Para el futbolista Lionel Messi indicó que debe cuidarse porque presentaría algunos problemas bien sea en su salud o en su vida sentimental, por lo que, debe cuidarse para evitar que esas situaciones lleguen a pasar.

"Cargó muchas energías negativas después de este Mundial por tantas polémicas y situaciones que estuvo trayendo la Selección Argentina. Él va a tener problemas en cuestiones de vista, enfermedad de presión alta o si no se llega a divorciar de Antonella, tan buena gente", indicó.

Según explicó las energías negativas enfermedad o producen situaciones complejas como separaciones, por lo que, el argentino podría sufrir alguna afección debido a la cantidad a todo lo malo que muchos le desearon.

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Por ahora, cada uno se encuentra descansando junto con su familia luego de sus respectivas participaciones en el Mundial 2026, teniendo en expectativa a sus fanáticos sobre su futuro futbolístico.