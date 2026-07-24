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Experto se pronunció sobre las “teorías” por las que Argentina perdió contra España

Experto rompe el silencio y da su análisis sobre el juego de Argentina contra España, revelando si la verdad del partido final.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Experto se pronunció sobre las teorías conspirativas tras la derrota de Argentina ante España
Experto reaccionó a las teorías conspirativas sobre la derrota de Argentina ante España. (AFP/ Patricia de melo moreira)

La final de la Copa Mundial FIFA 2026 entre Argentina y España, sigue dando de qué hablar, luego de que en redes circulara supuestas teorías sobre el resultado final, el cual, dejó al país europeo como campeón del torneo.

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Pues, de hecho, después de que se terminara el juego, ambos rivales se enfrentaron y algunos se arremetieron esencialmente en contra de otros, lo que generó una ola de críticas en contra de la Selección Argentina, porque supuestamente, Leandro Paredes fue quien generó la discusión.

Por otro lado, tras el marcador final de 1-0, empezaron a surgir teorías conspirativas del juego, pues dicen que el país latino se habría dejado ganar por alguna razón desconocida y ese rumor fue escalando, tanto que empezaron a sacar conclusiones hasta de las actitudes de los futbolistas.

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Por eso mismo, expertos en el fútbol revelan si lo que ocurrió fue el resultado de las supuestas teorías conspirativas, o si en serio tiene que ver con el rendimiento de los jugadores.

¿Qué dijo el experto en fútbol sobre las teorías conspirativas sobre el partido final entre Argentina y España?

El famoso periodista deportivo de Argentina, Gastón Edul , rompe el silencio ante los resultados de su país contra España en la final del Mundial FIFA 2026 y da su respectivo análisis.

Experto reaccionó a las teorías conspirativas sobre la derrota de Argentina ante España.
El experto explicó las teorías conspirativas que surgieron tras la derrota de Argentina. (AFP/Patricia de Melo Moreira)

Para empezar, el argentino dijo que le parecía una falta de respeto todas esas teorías conspirativas: “la misma gente que festejó cómo este equipo daba vuelta a los partidos, mucha gente, porque Argentina jugó mal y lo superaron, inventó teorías que iban en contra del honor del equipo”.

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Además, expresó con seguridad que el equipo no se hubiera dejado llevar por algo y además, que lo ocurrido fue que España jugó mejor y por eso ganó, pues Argentina ya estaba cansado y se notaba.

¿Los jugadores argentinos dijeron algo sobre las teorías conspirativas?

En el caso de Leandro Paredes, quien reapareció recientemente en entrevistas, explicó que, ellos no le prestaban atención a esos rumores y teorías, pero también reconoció que España jugó mejor.

Experto explicó las teorías conspirativas que surgieron tras la derrota de Argentina.
Experto se pronunció sobre las teorías conspirativas tras la derrota de Argentina ante España (AFP/ Pedro UGARTE)

En sus palabras, fue claro que tampoco se iban a dejar llevar para perder y que así se dio el juego final, reiterando que no le darán atención a las supuestas razones por la que insinúan que perdieron con esa intención.

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