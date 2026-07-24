A pocos días de la fecha en la que Yeison Jiménez habría celebrado sus 35 años, el cantante volvió a ser recordado con un emotivo homenaje. Esta vez, Corabastos, lugar donde trabajó durante varios años antes de alcanzar la fama.

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¿Cuál fue el homenaje que le rindieron a Yeison Jiménez en Corabastos?

Este sábado 26 de julio será una fecha especial para los millones de seguidores de Yeison Jiménez. El cantante de música popular habría cumplido 35 años de vida y, aunque ya no está físicamente, su legado continúa más vivo que nunca gracias a los homenajes que familiares, colegas y fanáticos le han dedicado en los últimos días.

Uno de los más significativos se llevó a cabo en Corabastos, en Bogotá, un lugar que marcó la historia del artista mucho antes de convertirse en una de las figuras más importantes de la música popular colombiana.

Antes de llenar escenarios y conquistar con sus canciones, Yeison Jiménez trabajó durante varios años en la central mayorista, desempeñando distintos oficios con los que ayudó a sacar adelante a su familia.

En diferentes entrevistas, el artista habló sobre esos años en Corabastos donde estuvieron marcados por el esfuerzo, el sacrificio y el sueño de abrirse camino en la música.

Yeison Jiménez recibió homenaje en Corabastos. (Foto Canal RCN).

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¿Cómo quedó el mural que le hicieron a Yeison Jiménez en Corabastos?

Corabastos decidió rendirle un homenaje especial con la inauguración de un impresionante mural que busca inmortalizar su historia y recordar que, con disciplina y perseverancia, logró cumplir el sueño que alguna vez parecía imposible.

El mural fue descubierto en medio de un emotivo evento que reunió a amigos, excompañeros de esta central mayorista y varias figuras de la música popular.

Entre los asistentes estuvieron los cantantes Jhonny Rivera, Francy y Alan Ramírez, quienes se unieron al reconocimiento y recordaron el legado que dejó Yeison Jiménez tanto dentro como fuera de los escenarios.

Las imágenes de la inauguración no tardaron en difundirse en redes sociales, donde cientos de seguidores destacaron el significado del homenaje y recordaron los humildes comienzos del cantante en Corabastos, el mismo lugar que años después decidió inmortalizar su historia.



A pocos días de lo que habría sido su cumpleaños número 35, este mural se convierte en un símbolo del cariño que sigue despertando Yeison Jiménez entre quienes lo conocieron y quienes encontraron en su historia de vida un ejemplo de esfuerzo, perseverancia y superación.