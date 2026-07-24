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Aylín Mujica rompió el silencio tras la muerte de su hijo: "lo revivieron siete veces"

Aylín Mujica no pudo contener el llanto al hablar sobre el lamentable fallecimiento de su hijo mayor Mauro.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Aylín Mujica sobre su hijo
Aylín Mujica se pronunció sobre la pérdida de su hijo/AFP: RODRIGO VARELA

La actriz Aylín Mujica se pronunció por primera vez luego del reciente fallecimiento de su hijo mayor Mauro Menéndez.

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¿Qué dijo Aylín Mujica sobre la muerte de su hijo Mauro Menéndez?

La cubana cedió una entrevista a Telemundo, donde dio a conocer las razones de la lamentable muerte de su hijo y cómo recibió la noticia.

murio hijo de la actriz Aylín Mujica

Según narró el joven sufría de neumonía, pero este decidió viajar a Barbados porque se sentía bien pese al llamado de atención que le dio su abuela en su momento, pues había presentado algunas afecciones al respecto.

Estando en Barbados sufrió una emergencia, convulsionó, y fue reanimado en repetidas ocasiones, pero no logró sobrevivir.

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¿Cómo se enteró Aylín Mujica de la muerte de su hijo Mauro?

La actriz confesó que ella se encontraba en Colombia grabando un reality de cocina y habló con su hijo sobre las afecciones de salud que estaba presentando, pero este le señalaba que estaba bien.

aylin mujica habla de la muerte de su hijo mauro

El día de su muerte, ella le escribió y lo llamó, pero ya no tenía respuesta para luego ser sorprendida por una amiga del joven, quien le confesó que él estaba en urgencias.

"Me dijo Mauro estaba soccer con unos amigos, convulsionó tres veces y la ambulancia llegó tarde, le faltó oxígeno en el cerebro , está entubado, pero se le está parando el corazón todo el tiempo", contó.

Señaló que ya lo habían revivido cinco veces y para la sexta le habló fuerte por teléfono y le pidió que no se fuera, pero el corazón se le volvió a parar.

La doctora el explicó que le encontraron un coágulo en el pulmón y en el corazón, por lo que, la altura del avión lo habría afectado aún más.

La actriz detalló que ella se fue rápidamente para Barbados con la esperanza de que su hijo iba a estar bien y pidió que no le dijeran nada más, pero su expareja, el padre de su hijo la llamó y le dio la noticia de que había fallecido.

"Yo no lo podía creer, sigo pensando que es una pesadilla, me encantaría despertarme de esto porque si había alguien que amaba la vida, era cariñoso y quería estar acá es Mauro", agregó.

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Concluyó destacando que, pese a los comentarios ella seguirá con su vida, pues todavía tiene dos hijos y más proyectos en los que se debe enfocar porque eso era lo que le hubiera gustado a Mauro.

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