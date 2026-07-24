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Yina Calderón reveló detalles de la experiencia paranormal que vive y pidió ayuda a sus seguidores

Yina Calderón llamó la atención al hablar de una experiencia paranormal que ha afectado su descanso en los últimos días.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Yina Calderón reveló detalles de la experiencia paranormal que vive
Yina Calderón pidió ayuda a sus seguidores en redes sociales / (Foto de Canal RCN y Freepik)

Durante una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram, Yina Calderón volvió a compartir una situación que, según afirmó, ha vuelto a presentarse después de más de un año y que, asegura, ha afectado sus noches de descanso.

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¿Qué contó Yina Calderón sobre la experiencia paranormal que vive?

Yina Calderón explicó que lleva varios días con dificultades para dormir debido a un episodio que relaciona con una experiencia paranormal que ya había mencionado en el pasado.

Según relató, durante las noches siente una presencia que aparece mientras intenta descansar, una situación que dice haber vivido hace aproximadamente un año y medio.

¿Qué contó Yina Calderón sobre la experiencia paranormal que vive?
Yina Calderón reveló detalles sobre la experiencia paranormal que vive / (Foto de Canal RCN)

La creadora de contenido recordó que, en aquella ocasión, buscó apoyo de distintas personas, entre ellas la empresaria Natalia París y el padre Chucho, quienes, de acuerdo con su versión, la acompañaron en ese momento.

Ahora, aseguró que el episodio volvió a repetirse durante la última semana, lo que ha provocado que pase noches sin descansar con normalidad. Por esa razón, explicó también por qué ha disminuido la frecuencia de sus publicaciones en redes sociales.

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¿Por qué Yina Calderón dice que no se trata de una parálisis del sueño?

En su relato, Yina Calderón señaló que ha leído sobre la parálisis del sueño, pero considera que lo que experimenta es diferente. Según explicó, durante estos episodios siente una presencia sobre ella mientras duerme y recurre a la oración para recuperar la tranquilidad.

La influenciadora comentó que, aunque sabe que muchas personas pueden interpretar su historia de diferentes maneras, decidió hablar nuevamente del tema porque asegura que la situación ha regresado después de un largo periodo sin presentarse.

¿Por qué Yina Calderón dice que no se trata de una parálisis del sueño?
Yina Calderón afirma que no se trata de una parálisis del sueño / (Foto de Canal RCN)

También recordó que, cuando contó esta experiencia por primera vez, varios seguidores le enviaron mensajes compartiendo testimonios sobre vivencias similares, mientras otros le expresaron distintas interpretaciones sobre lo que podría estar ocurriendo.

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¿Qué ayuda pidió Yina Calderón tras hablar de la experiencia paranormal?

Al finalizar sus historias, Yina Calderón contó que volvió a comunicarse con el padre Chucho para pedir orientación. Según explicó, el sacerdote le respondió que se encontraba fuera del país y que esperaba poder ayudarla cuando regresara.

Además, la creadora de contenido pidió a sus seguidores que, si conocen oraciones o recomendaciones que puedan servirle, se las compartan a través de sus redes sociales. Aseguró que esta situación le ha dificultado descansar y que busca una forma de recuperar la tranquilidad.

Las declaraciones de Yina Calderón generaron reacciones entre los internautas. Mientras algunos afirmaron haber vivido experiencias parecidas y compartieron sus testimonios, otros señalaron que este tipo de situaciones podrían tener distintas explicaciones.

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