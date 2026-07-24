Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Salen a la luz rumores sobre la supuesta razón de la ruptura de Andrea Valdiri: ¿cómo reaccionó ella?

Revuelo en redes por presunto chat que habría revelado la supuesta razón de la ruptura entre Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Supuestos rumores sobre la ruptura de ANdrea Valdiri
Se conocen nuevos rumores sobre la ruptura de Andrea Valdiri. (Foto / Canal RCN)

El pasado sábado 18 de julio, Andrea Valdiri apareció en sus redes sociales para confesar que, su relación con Juan Daniel Sepúlveda había llegado a su fin; noticia que causó conmoción entre todos sus seguidores.

Artículos relacionados

Ese día, las redes no paraban de hablar sobre ellos, ya que horas antes de anunciar esta ruptura, la barranquillera había hecho una publicación con él, manifestando que su amor duraría, por eso, se alcanzó a creer que se trataría de una estrategia o marketing.

Sin embargo, con el paso de los días, todo parecería indicar que, esta relación en serio no va más, de hecho, él mismo le agradeció a Andrea a través de sus historias y en la noche, parecía haber publicado una canción de despecho.

Artículos relacionados

Pero, hoy, viernes 24, tras una semana que salió a la luz que ambos habían terminado, salió un nuevo rumor y se alcanzó a comentar que, supuestamente Juan Daniel fue quien habría dejado a Andrea.

¿Cuál es el rumor con el que se dice que supuestamente Juan Daniel habría terminado con Andrea Valdiri?

En portales de entretenimiento, salió un polémico video en donde se ve a Andrea Valdiri con dos amigos y en él, se ve un pantallazo de una persona que escribió que, supuetsamente se sabe la razón por la que Juan Daniel Sepúlveda habría terminado con la barranquillera.

Se conocen nuevos rumores sobre la ruptura de Andrea Valdiri
Rumores sobre la ruptura de Andrea Valdiri desatan revuelo. (Foto / Canal RCN)

Según lo que dice el presunto chat revelado, es que él “está detrás de la ex”, además, la página a la que le escribieron le pregunta a la persona desconocida si tiene evidencia.

Artículos relacionados

De acuerdo con esa persona que reveló el supuesto, es amigo de la ex de Juan Daniel y él vio el chat de la mujer en mención.

¿Andrea Valdiri reaccionó ante el supuesto chisme de su ex Juan Daniel Sepúlveda?

Hasta el momento, Andrea Valdiri no ha reaccionado a este rumor, ya que salió hace poco recientemente, pero puede que no diga nada del tema, ya que ha mantenido absoluta reserva de los detalles por los que no habría seguido con Juan Daniel Sepúlveda.

Rumores sobre la ruptura de Andrea Valdiri desatan revuelo
Supuestos rumores sobre la ruptura de Andrea Valdiri. (Foto / Canal RCN)

Por su lado, él sí pidió respeto al pronunciarse sobre estos comentarios, ya que se está hablando mucho sobre él y pidió que lo dejarán tranquilo.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Greeicy mostró la conversación que tuvo con Kai Greeicy

Greeicy comparte sentimental conversación con su hijo, Kai: esto le dijo el niño

Greeicy reveló la conmovedora llamada que tuvo con Kai, quien la espera en casa mientras ella está de gira por Europa.

Luto para Ben Affleck: falleció importante integrante de su familia a causa de cáncer: ¿quién? Ben Affleck

Luto para Ben Affleck: falleció importante integrante de su familia a causa de cáncer: ¿quién?

El reconocido actor se viste de luto tras confirmarse el doloroso fallecimiento de importante miembro de su familia.

Juan Daniel Sepúlveda se pronunció sobre su relación con Valdiri Andrea Valdiri

Juan Daniel Sepúlveda rompió el silencio y reveló si dejó a Andrea Valdiri por su expareja

La expareja de Andrea Valdiri, Juan Daniel Sepúlveda se pronunció ante la ola de rumores sobre las razones de su ruptura con la barranquillera.

Lo más superlike

Iván Marín rompió en llanto en MasterChef Celebrity y confesó la razón real MasterChef Celebrity Colombia

Iván Marín rompió en llanto en MasterChef Celebrity y confesó la razón real: “No fue por un flan”

Iván Marín protagonizó un inesperado momento en MasterChef Celebrity al hablar del temor que enfrentó en el reality.

Yeison Jiménez fue recreado con IA Yeison Jiménez

Recrearon a Yeison Jiménez con IA para el video de "Mala de profesión" y su aspecto sorprende

Leandro Paredes rompió el silencio sobre el futuro de Messi Lionel Messi

Leandro Paredes rompió el silencio sobre el futuro de Messi en la Selección Argentina

Thalía respaldó a Kenia Os en su polémica con Belinda. Talento internacional

Thalía se pronunció sobre la polémica entre Belinda y Kenia Os; ¿a quién apoya?

jessica cediel molesta con seguidora Jessica Cediel

¿Jessica Cediel tiene lifting facial, qué es?, esto dijo