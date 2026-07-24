Salen a la luz rumores sobre la supuesta razón de la ruptura de Andrea Valdiri: ¿cómo reaccionó ella?

El pasado sábado 18 de julio, Andrea Valdiri apareció en sus redes sociales para confesar que, su relación con Juan Daniel Sepúlveda había llegado a su fin; noticia que causó conmoción entre todos sus seguidores.

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Ese día, las redes no paraban de hablar sobre ellos, ya que horas antes de anunciar esta ruptura, la barranquillera había hecho una publicación con él, manifestando que su amor duraría, por eso, se alcanzó a creer que se trataría de una estrategia o marketing.

Sin embargo, con el paso de los días, todo parecería indicar que, esta relación en serio no va más, de hecho, él mismo le agradeció a Andrea a través de sus historias y en la noche, parecía haber publicado una canción de despecho.

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Pero, hoy, viernes 24, tras una semana que salió a la luz que ambos habían terminado, salió un nuevo rumor y se alcanzó a comentar que, supuestamente Juan Daniel fue quien habría dejado a Andrea.

¿Cuál es el rumor con el que se dice que supuestamente Juan Daniel habría terminado con Andrea Valdiri?

En portales de entretenimiento, salió un polémico video en donde se ve a Andrea Valdiri con dos amigos y en él, se ve un pantallazo de una persona que escribió que, supuetsamente se sabe la razón por la que Juan Daniel Sepúlveda habría terminado con la barranquillera.

Rumores sobre la ruptura de Andrea Valdiri desatan revuelo. (Foto / Canal RCN)

Según lo que dice el presunto chat revelado, es que él “está detrás de la ex”, además, la página a la que le escribieron le pregunta a la persona desconocida si tiene evidencia.

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De acuerdo con esa persona que reveló el supuesto, es amigo de la ex de Juan Daniel y él vio el chat de la mujer en mención.

¿Andrea Valdiri reaccionó ante el supuesto chisme de su ex Juan Daniel Sepúlveda?

Hasta el momento, Andrea Valdiri no ha reaccionado a este rumor, ya que salió hace poco recientemente, pero puede que no diga nada del tema, ya que ha mantenido absoluta reserva de los detalles por los que no habría seguido con Juan Daniel Sepúlveda.

Supuestos rumores sobre la ruptura de Andrea Valdiri. (Foto / Canal RCN)

Por su lado, él sí pidió respeto al pronunciarse sobre estos comentarios, ya que se está hablando mucho sobre él y pidió que lo dejarán tranquilo.