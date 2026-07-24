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Greeicy comparte sentimental conversación con su hijo, Kai: esto le dijo el niño

Greeicy reveló la conmovedora llamada que tuvo con Kai, quien la espera en casa mientras ella está de gira por Europa.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Greeicy mostró la conversación que tuvo con Kai
El inesperado comentario de Kai a Greeicy conmovió a las rede. (Foto / Canal RCN)

La cantante colombiana, Greeicy Rendón, actualmente está en su gira en Europa, en donde ya se ha presentado en algunas ciudades desde el pasado 17 de julio; ‘Candela World Tour’ terminará hasta el 3 de septiembre.

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Días antes de que iniciara su viaje laboral, la caleña publicó un video muy conmovida, en donde dijo que entristecía por tener que dejar tanto tiempo a Kai, su hijo de cuatro años. Greeicy se dejó ver así de afectada porque no ha estado bien emocionalmente, tras la tragedia en Venezuela.

Por esto mismo, es que explicó que le dolía alejarse de su hijo, más en esta época en la que ella ha aprendido a valorar más a los suyos, porque el mensaje que da esto es que hoy se está, sin saber qué puede pasar después.

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Mientras está por Europa, Greeicy conversó con Kai y salió a la luz la sentimental conversación que tuvieron, en donde el niño sorprendió por lo que dijo.

¿Cuál es la conversación que tuvo Greeicy con Kai?

A través de las redes sociales está circulando un clip en donde se ve a Greeicy caminando hacia el escenario durante su gira por Europa; está con el celular en la mano, haciendo videollamada con Kai.

El inesperado comentario de Kai a Greeicy conmovió a las rede
Greeicy reveló la conversación que tuvo con Kai y emocionó a sus seguidores. (Foto / Canal RCN)

Con lo que se alcanza a ver escuchar es que el niño le pregunta si “hoy va a air”, refiriéndose a su casa, pero ella le dice que, todavía no, pero que lo extraña mucho y que ya lo quiere ver.

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Por su lado, el niño le dice que también la extraña y que “mañana va” hasta donde ella está.

¿Qué ha pasado en la relación de Greeicy y Mike Bahía?

Luego de la broma que hizo Greeicy Rendón al mencionar que, supuestamente su relación con Mike Bahía se había terminado, el mismo artista le siguió la corriente en sus redes, pero están más unidos que nunca.

Greeicy reveló la conversación que tuvo con Kai y emocionó a sus seguidores
Greeicy mostró la conversación que tuvo con Kai. (Foto / Canal RCN)

Pues han compartido fotos y videos juntos, manifestando lo mucho que se aman y, de hecho, Mike Bahía la ha acompañado en su Tour por Europa. Por eso mismo, es que Rendón extraña a su familia completa.

Por ahora, los artistas siguen planeando todo para su matrimonio, ya que llevan más de cuatro años comprometidos.

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