Revuelo por comentario de Mike Bahía en medio de rumores sobre su relación con Greeicy

Una de las parejas más queridas en el entretenimiento en Colombia es la que conforma Greeicy Rendón y Mike Bahía, quienes llevan más de 10 años de relación y como fruto de su amor, un hijo de cuatro años.

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Este romance es muy admirado por sus seguidores, debido al respeto y compromiso que se ve que hay entre los dos famosos, de hecho, ellos mismos han destacado que han durado por la gran comunicación que hay en su familia.

Sin embargo, en las últimas semanas, mucho se ha opinado por su relación, ya que la artista mencionó en una entrevista que habrían terminado, porque ella empezó a tener sentimientos por una amiga, pero todo resultó siendo una broma.

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De hecho, el mismo Mike se sumó a ese montaje y hacía entender que estaba con el corazón roto y recientemente, dejó un comentario en una entrevista de Greeicy, el cuál encendió las redes.

¿Cuál es el video de Greeicy en el cual Mike Bahía dejó llamativo comentario?

A través de las redes sociales está circulando un clip de una entrevista de Greeicy Rendón, quien respondió sobre sus bailes en el escenario, pues dijo que la funan a veces por eso.

El comentario que Mike Bahía le dejó a Greeicy encendió las redes. (Foto / Canal RCN)

De acuerdo con lo que dijo la caleña, es que quienes la cuestionan, no entienden el arte por bailar y creen que, porque tiene pareja, no puede hacerlo; por eso mismo, Mike Bahía comentó.

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Entre los comentarios del post de la cantante, Mike escribió: “¡Baila, vive, sonríe! ¡Disfruta! y sé tú misma siempre.

Esto dio a entender por completo que él no está en desacuerdo en los bailes de la cantante en el escenario, pues hace parte de lo que es ella.

Pero ¿Mike Bahía y Greeicy siguen juntos?

Lugo de tanto revuelo y rumores de que no están juntos, Mike Bahía y Greeicy Rendón desmintieron estos supuestos y con publicaciones juntos, confirman que están más enamorados que nunca.

El comentario que Mike Bahía le dejó a Greeicy encendió las redes. (Foto / Canal RCN)

De hecho, la cantante reveló hace unas semanas que están preparando todo para su boda y lo que alcanzó a adelantar, es que se casarían en Cali, pero no dijo nada más.

En la misma entrevista recordó que ellos están comprometidos, entonces esa relación sigue.