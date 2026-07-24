Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Revuelo por comentario de Mike Bahía en medio de rumores sobre su relación con Greeicy

Mike Bahía comentó publicación de Greeicy, generando revuelo en redes por su contundente mensaje sobre su relación.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
El comentario que Mike Bahía le dejó a Greeicy encendió las redes
Mike Bahía sorprendió con comentario a Greeicy. (Foto / Canal RCN)

Una de las parejas más queridas en el entretenimiento en Colombia es la que conforma Greeicy Rendón y Mike Bahía, quienes llevan más de 10 años de relación y como fruto de su amor, un hijo de cuatro años.

Artículos relacionados

Este romance es muy admirado por sus seguidores, debido al respeto y compromiso que se ve que hay entre los dos famosos, de hecho, ellos mismos han destacado que han durado por la gran comunicación que hay en su familia.

Sin embargo, en las últimas semanas, mucho se ha opinado por su relación, ya que la artista mencionó en una entrevista que habrían terminado, porque ella empezó a tener sentimientos por una amiga, pero todo resultó siendo una broma.

Artículos relacionados

De hecho, el mismo Mike se sumó a ese montaje y hacía entender que estaba con el corazón roto y recientemente, dejó un comentario en una entrevista de Greeicy, el cuál encendió las redes.

¿Cuál es el video de Greeicy en el cual Mike Bahía dejó llamativo comentario?

A través de las redes sociales está circulando un clip de una entrevista de Greeicy Rendón, quien respondió sobre sus bailes en el escenario, pues dijo que la funan a veces por eso.

Mike Bahía sorprendió con comentario a Greeicy
El comentario que Mike Bahía le dejó a Greeicy encendió las redes. (Foto / Canal RCN)

De acuerdo con lo que dijo la caleña, es que quienes la cuestionan, no entienden el arte por bailar y creen que, porque tiene pareja, no puede hacerlo; por eso mismo, Mike Bahía comentó.

Artículos relacionados

Entre los comentarios del post de la cantante, Mike escribió: “¡Baila, vive, sonríe! ¡Disfruta! y sé tú misma siempre.

Esto dio a entender por completo que él no está en desacuerdo en los bailes de la cantante en el escenario, pues hace parte de lo que es ella.

Pero ¿Mike Bahía y Greeicy siguen juntos?

Lugo de tanto revuelo y rumores de que no están juntos, Mike Bahía y Greeicy Rendón desmintieron estos supuestos y con publicaciones juntos, confirman que están más enamorados que nunca.

El comentario que Mike Bahía le dejó a Greeicy encendió las redes
El comentario que Mike Bahía le dejó a Greeicy encendió las redes. (Foto / Canal RCN)

De hecho, la cantante reveló hace unas semanas que están preparando todo para su boda y lo que alcanzó a adelantar, es que se casarían en Cali, pero no dijo nada más.

En la misma entrevista recordó que ellos están comprometidos, entonces esa relación sigue.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Greeicy mostró la conversación que tuvo con Kai Greeicy

Greeicy comparte sentimental conversación con su hijo, Kai: esto le dijo el niño

Greeicy reveló la conmovedora llamada que tuvo con Kai, quien la espera en casa mientras ella está de gira por Europa.

Luto para Ben Affleck: falleció importante integrante de su familia a causa de cáncer: ¿quién? Ben Affleck

Luto para Ben Affleck: falleció importante integrante de su familia a causa de cáncer: ¿quién?

El reconocido actor se viste de luto tras confirmarse el doloroso fallecimiento de importante miembro de su familia.

Juan Daniel Sepúlveda se pronunció sobre su relación con Valdiri Andrea Valdiri

Juan Daniel Sepúlveda rompió el silencio y reveló si dejó a Andrea Valdiri por su expareja

La expareja de Andrea Valdiri, Juan Daniel Sepúlveda se pronunció ante la ola de rumores sobre las razones de su ruptura con la barranquillera.

Lo más superlike

Iván Marín rompió en llanto en MasterChef Celebrity y confesó la razón real MasterChef Celebrity Colombia

Iván Marín rompió en llanto en MasterChef Celebrity y confesó la razón real: “No fue por un flan”

Iván Marín protagonizó un inesperado momento en MasterChef Celebrity al hablar del temor que enfrentó en el reality.

Yeison Jiménez fue recreado con IA Yeison Jiménez

Recrearon a Yeison Jiménez con IA para el video de "Mala de profesión" y su aspecto sorprende

Leandro Paredes rompió el silencio sobre el futuro de Messi Lionel Messi

Leandro Paredes rompió el silencio sobre el futuro de Messi en la Selección Argentina

Thalía respaldó a Kenia Os en su polémica con Belinda. Talento internacional

Thalía se pronunció sobre la polémica entre Belinda y Kenia Os; ¿a quién apoya?

jessica cediel molesta con seguidora Jessica Cediel

¿Jessica Cediel tiene lifting facial, qué es?, esto dijo