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Reconocida presentadora de televisión aclaró su orientación: “Siempre me han gustado las mujeres”

Se hizo viral la confesión que hizo reconocida presentadora al hablar en una entrevista de su gusto por las mujeres.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reconocida presentadora de televisión aclaró su orientación: “Siempre me han gustado las mujeres”
¿Quién es la reconocida cantante que aclaró su orientación? | Foto: Freepik

Desde hace varios días, una reconocida cantante y presentadora se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales al hacer una sorpresiva confesión al hablar acerca de su gusto por las mujeres.

Además, la confesión de la artista ha generado todo tipo de opiniones por parte de los internautas tras las palabras que compartió en medio de un pódcast en el que contó varios acontecimientos de su vida.

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¿Quién es la reconocida artista que confesó en una entrevista su gusto por las mujeres?

El nombre de Karen Martello se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser una destacada presentadora y cantante venezolana, sino también, por una confesión que hizo acerca de su orientación.

Reconocida presentadora de televisión aclaró su orientación: “Siempre me han gustado las mujeres”
Ella es la pareja de Karen Martello. | Foto: Freepik

La entrevista que se ha viralizado en las redes sociales sobre Karen Martello fue realizada a través del pódcast del Alberto Barradas, quien comparte varios consejos motivacionales, en el que habló acerca de su gusto por las mujeres, pues, confesó las siguientes palabras:

“Yo no decidí que me gustaran las mujeres. A mí me gustaron naturalmente. Hasta el sol de hoy”, reveló la cantante en la entrevista.

Así también, la presentadora confesó que, aunque se enfrentó a varios comentarios en su pasado, se ha sentido sumamente orgullosa de poder hablar con tranquilidad de su orientación.

¿Quién es la actual pareja de Karen Martello?

Cabe destacar que Karen Martello ha compartido varios sucesos de lo que ha hecho en su vida cotidiana mediante sus redes sociales.

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Por ello, hace varias semanas compartió una fotografía dándose un beso con Nataly Sieber, quien es comunicadora social y creadora de contenido digital.

Reconocida presentadora de televisión aclaró su orientación: “Siempre me han gustado las mujeres”
Esta fue la entrevista que hizo Karen Martello. | Foto: Freepik

Así también, se evidencia en varias fotografías compartidas por parte de Nataly, que ambas están casadas hace un largo periodo de tiempo.

En la actualidad, Karen y Nataly tienen dos hijos, a quienes han presumido en varias ocasiones mediante sus redes sociales.

Desde luego, la pareja se ha convertido en una de las más destacadas en el campo del entretenimiento internacional, no solo por todo lo que han hecho a lo largo de su amplia trayectoria profesional, sino también, por el contenido que comparten en sus redes.

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