El nombre de Variel Sánchez se ha convertido en tendencia a través de las redes sociales por el personaje de Lorenzo en “Pa’ Seguirte Queriendo”, el cual ha generado todo tipo de opiniones.

Además, los televidentes se han sorprendido al conocer un poco de la vida del reconocido actor colombiano, en especial, por saber quién es la esposa de Variel Sánchez y sobre sus hijos.

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¿Quién es la esposa del actor colombiano Variel Sánchez?

La esposa de Variel Sánchez es Estefanía Godoy, quien se ha destacado no solo por ser una destacada actriz colombiana, sino también, por ser creadora de contenido, compartiendo varios consejos sobre gastronomía colombiana.

En la actualidad, Estefanía cuenta con más de 471 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram en la que comparte varios acontecimientos sobre gastronomía y todo lo que se debe tener en cuenta para tener una alimentación saludable.

Ellos son los hijos de Variel Sánchez. | Foto: Canal RCN

Así también, Estefanía y Variel se han posicionado como una de las parejas más estables en el campo del entretenimiento colombiano, quienes, no solo se han dado a conocer por su gran talento, sino también, por todos los sucesos que comparten mediante sus redes.

¿Cuántos hijos tienen en la actualidad Variel Sánchez y Estefanía Godoy?

Actualmente, Estefanía Godoy y Variel Sánchez tienen dos hijos, llamados: Valentín y Ramón, a quienes han presumido en varias ocasiones mediante sus redes sociales.

En uno de los recientes videos que compartió Estefanía mediante su cuenta oficial de Instagram, se evidencia que ha tenido la oportunidad en aparecer en varias ocasiones junto a sus hijos y su esposo.

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¿Qué reacciones ha dejado por parte de los televidentes el estreno de “Pa’ Seguirte Queriendo”?

Este es el personaje de Variel Sánchez en Pa' Seguirte Queriendo. | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que el estreno de “Pa’ Seguirte Queriendo”, ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas por todos los sucesos que se han llevado a cabo.

Por esta razón, los televidentes han generado todo tipo de reacciones tras un fragmento que salió recientemente de una escena en el que el personaje de Lorenzo, interpretado por Variel Sánchez, ha tomado por sorpresa por el giro que se está llevando a cabo en la telenovela.