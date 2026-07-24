Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juliana se pronunció sobre su decepción con un actor colombiano cuando salían: ¿reveló su identidad?

Juliana Velásquez habló de la confesión que le hizo a La Rosalía y sorprendió con curiosa revelación del actor colombiano.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Juliana se pronunció sobre su decepción con un actor colombiano cuando salían: ¿reveló su identidad?
¿Cuál fue la reciente confesión que hizo Juliana Velásquez? | AFP: Dimitrios Kambouris

En las últimas horas, la reconocida cantante Juliana Velásquez sacó a la luz un video a través de sus redes sociales en el que hizo varias revelaciones frente a lo que dijo en el confesionario de La Rosalía en pleno concierto en el que habló de un actor colombiano.

Por ello, los internautas han generado todo tipo de opiniones a través de las distintas plataformas digitales al ver si la cantante habló o no sobre la identidad del actor con quien atravesó un incómodo momento cuando salía de manera amorosa con él.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la confesión que Juliana Velásquez hizo públicamente sobre un actor colombiano?

Recordemos que hace varias semanas, Juliana Velásquez generó una gran variedad de opiniones por una confesión que hizo durante el concierto que ocurrió hace varios días de La Rosalía.

Juliana se pronunció sobre su decepción con un actor colombiano cuando salían: ¿reveló su identidad?
Esto dijo Juliana Velásquez en el confesionario de La Rosalía. | AFP: Mireya Acierto

La confesión se trató acerca de un incómodo momento que vivió en su pasado cuando salía con un reconocido actor colombiano quien la juzgó por su apariencia física.

A raíz de este incómodo momento, la cantante tomó la decisión de alejarse por completo de él y ponerle fin al vínculo amoroso que estaban construyendo, pues, la juzgó por cómo lucía.

Sin duda, esta confesión ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas por la confesión que hizo públicamente.

Artículos relacionados

¿Juliana Velásquez reveló la identidad del actor colombiano?

Juliana se pronunció sobre su decepción con un actor colombiano cuando salían: ¿reveló su identidad?
¿Juliana Velásquez habló de la identidad del actor? | AFP: Bredget Bennett

Recientemente, Juliana compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, en el que habló acerca de lo que dijo en el confesionario de La Rosalía, pues, expresó las siguientes palabras:

“No voy a decir el nombre del actor, eso ya pasó hace mucho tiempo y ustedes saben que para mí el tema de mi aspecto físico, de mi apariencia fue una de las cosas más pesadas que yo viví en mi adolescencia y en parte de mi adultez. Y poderme abrir así en este confesionario no fue fácil, pero sí me ayudó”, agregó Juliana Velásquez.

Con base en esto, Juliana aprovechó la oportunidad para revelar que, a pesar de sentir varias inseguridades en su pasado, se siente orgullosa en la actualidad de haber superado aquellas críticas que llegó a recibir.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Greeicy mostró la conversación que tuvo con Kai Greeicy

Greeicy comparte sentimental conversación con su hijo, Kai: esto le dijo el niño

Greeicy reveló la conmovedora llamada que tuvo con Kai, quien la espera en casa mientras ella está de gira por Europa.

Luto para Ben Affleck: falleció importante integrante de su familia a causa de cáncer: ¿quién? Ben Affleck

Luto para Ben Affleck: falleció importante integrante de su familia a causa de cáncer: ¿quién?

El reconocido actor se viste de luto tras confirmarse el doloroso fallecimiento de importante miembro de su familia.

Juan Daniel Sepúlveda se pronunció sobre su relación con Valdiri Andrea Valdiri

Juan Daniel Sepúlveda rompió el silencio y reveló si dejó a Andrea Valdiri por su expareja

La expareja de Andrea Valdiri, Juan Daniel Sepúlveda se pronunció ante la ola de rumores sobre las razones de su ruptura con la barranquillera.

Lo más superlike

Iván Marín rompió en llanto en MasterChef Celebrity y confesó la razón real MasterChef Celebrity Colombia

Iván Marín rompió en llanto en MasterChef Celebrity y confesó la razón real: “No fue por un flan”

Iván Marín protagonizó un inesperado momento en MasterChef Celebrity al hablar del temor que enfrentó en el reality.

Yeison Jiménez fue recreado con IA Yeison Jiménez

Recrearon a Yeison Jiménez con IA para el video de "Mala de profesión" y su aspecto sorprende

Leandro Paredes rompió el silencio sobre el futuro de Messi Lionel Messi

Leandro Paredes rompió el silencio sobre el futuro de Messi en la Selección Argentina

Thalía respaldó a Kenia Os en su polémica con Belinda. Talento internacional

Thalía se pronunció sobre la polémica entre Belinda y Kenia Os; ¿a quién apoya?

jessica cediel molesta con seguidora Jessica Cediel

¿Jessica Cediel tiene lifting facial, qué es?, esto dijo