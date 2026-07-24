En las últimas horas, la reconocida cantante Juliana Velásquez sacó a la luz un video a través de sus redes sociales en el que hizo varias revelaciones frente a lo que dijo en el confesionario de La Rosalía en pleno concierto en el que habló de un actor colombiano.

Por ello, los internautas han generado todo tipo de opiniones a través de las distintas plataformas digitales al ver si la cantante habló o no sobre la identidad del actor con quien atravesó un incómodo momento cuando salía de manera amorosa con él.

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¿Cuál fue la confesión que Juliana Velásquez hizo públicamente sobre un actor colombiano?

Recordemos que hace varias semanas, Juliana Velásquez generó una gran variedad de opiniones por una confesión que hizo durante el concierto que ocurrió hace varios días de La Rosalía.

Esto dijo Juliana Velásquez en el confesionario de La Rosalía. | AFP: Mireya Acierto

La confesión se trató acerca de un incómodo momento que vivió en su pasado cuando salía con un reconocido actor colombiano quien la juzgó por su apariencia física.

A raíz de este incómodo momento, la cantante tomó la decisión de alejarse por completo de él y ponerle fin al vínculo amoroso que estaban construyendo, pues, la juzgó por cómo lucía.

Sin duda, esta confesión ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas por la confesión que hizo públicamente.

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¿Juliana Velásquez reveló la identidad del actor colombiano?

¿Juliana Velásquez habló de la identidad del actor? | AFP: Bredget Bennett

Recientemente, Juliana compartió un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, en el que habló acerca de lo que dijo en el confesionario de La Rosalía, pues, expresó las siguientes palabras:

“No voy a decir el nombre del actor, eso ya pasó hace mucho tiempo y ustedes saben que para mí el tema de mi aspecto físico, de mi apariencia fue una de las cosas más pesadas que yo viví en mi adolescencia y en parte de mi adultez. Y poderme abrir así en este confesionario no fue fácil, pero sí me ayudó”, agregó Juliana Velásquez.

Con base en esto, Juliana aprovechó la oportunidad para revelar que, a pesar de sentir varias inseguridades en su pasado, se siente orgullosa en la actualidad de haber superado aquellas críticas que llegó a recibir.