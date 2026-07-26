Este 26 de julio es un día bastante difícil para la familia y seguidores del cantante Yeison Jiménez, quien cumpliría en esta fecha 35 años.

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¿Cuál fue el emotivo mensaje de la hija mayor de Yeison Jiménez en el día de su cumpleaños?

El cantante partió de este plano terrenal el 10 de enero de este año, cuando sufrió un accidente aéreo cuando viajaba desde Boyacá hacia Medellín.

Aunque Yeison Jiménez ya no está físicamente, su nombre sigue más vivo que nunca entre familiares, amigos y miles de seguidores. Este 26 de julio, día en el que el artista habría cumplido 35 años, las redes sociales se llenaron de mensajes recordando su vida, su música y el legado que dejó.

Durante la jornada, su agrupación también le rindió un homenaje en el Movistar Arena, donde interpretó el tradicional "Feliz cumpleaños", llevó una torta al escenario y dedicó unas sentidas palabras en memoria del cantante frente a miles de asistentes.

Sin embargo, uno de los momentos que más tocó el corazón de sus seguidores fue el mensaje publicado por su hija mayor, Camila Jiménez, quien decidió abrir su corazón para recordar a su papá en una fecha tan especial.

Hoy el cielo está de fiesta porque es el cumpleaños de mi papá.

El homenaje a Yeison Jiménez en el que sería su cumpleaños 35. (Fotos Canal RCN y AFP)

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¿Cuáles fueron las fotos que reveló la hija mayor de Yeison Jiménez en el que sería el cumpleaños 35 del cantante?

Camila Jiménez compartió un estremecedor mensaje en sus redes sociales junto a varias fotografías con su papá.

Aunque ya no estés aquí con nosotros te seguimos amando con todo el corazón y te extrañaremos cada día.

La joven que recientemente celebró sus 15 años en su mensaje recordó todo lo bonito que le dejó su papá, desde enseñanzas de vida hasta chistes con los que aseguró siempre les sacaba una sonrisa.

Siempre recordamos con una sonrisa esos momentos tan bonitos que compartimos, cuando nos hacías reír, tus enseñanzas, tus consejos y cada una de tus palabras que siguen viviendo en nosotros.

La joven aseguró que su recuerdo permanece más vivo que nunca en sus corazones y que siempre será parte importante en su vida y la de su familia.

Estoy segura que desde el cielo sigues haciendo cosas hermosas y cuidándonos con ese amor tan grande.

La joven expresó el amor tan grande que siente por él y por eso, aseguró que el cielo hoy estaba de fiesta y su papá sentiría todo ese cariño de su familia y seguidores.

Feliz cumpleaños hasta el cielo papá. Te amamos hoy, mañana y siempre.



Asimismo, la joven aprovechó para agradecer a todos los fanáticos del artista: "Gracias a todas las personas que hoy lo recuerdan con cariño y que de una u otra forma siguen manteniendo vivo su legado".

La publicación no tardó en llenarse de mensajes de apoyo y cariño. Decenas de seguidores aprovecharon la fecha para enviar palabras de fortaleza a la familia y recordar la huella que dejó el cantante en la música popular colombiana.