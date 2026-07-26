Naim Darrechi conmovió las redes con el mensaje que le dedicó a La Blanquita tras su diagnóstico médico
Naim Darrechi, novio de La Blanquita, le dedicó un emotivo mensaje en redes tras conocerse el diagnóstico que afecta su salud.
El influencer español Naim Darrechi conmovió a sus seguidores al dedicarle un emotivo mensaje de apoyo a su novia, La Blanquita, quien continúa hospitalizada tras conocerse el diagnóstico médico que enfrenta.
¿Qué mensaje le dedicó Naim Darrechi a La Blanquita tras conocerse su diagnóstico médico?
Luego de que la influencer colombiana Katy Cardona, más conocida como La Blanquita, revelara a través de un video en su cuenta de Instagram que permanece hospitalizada en Corea del Sur tras ser diagnosticada con una bacteria que ha comprometido su sistema urinario, las muestras de apoyo no se hicieron esperar.
Una de las más emotivas fue la de su novio, el influencer español Naim Darrechi, quien le dedicó un sentido mensaje y un video para expresarle su respaldo mientras atraviesa este difícil momento.
En el video que compartió el influencer español, se les ve acostados juntos mientras él la abraza y le da varios besos como muestra de cariño y apoyo.
Además, acompañó la publicación con un emotivo mensaje en el que expresó lo importante que es La Blanquita para él y le reiteró que estará a su lado durante este difícil momento.
"Mami eres una guerrera y nada te va a frenar; esto solo te hace más fuerte, saldrás de esta como siempre lo has hecho. ❤️", escribió.
¿Qué comentarios generó el mensaje que Naim Darrechi le dedicó a La Blanquita?
El video y el mensaje de Naim Darrechi no tardaron en generar una ola de reacciones entre los seguidores de la pareja.
Muchos destacaron el apoyo que el influencer español le ha brindado a La Blanquita durante este difícil momento y aseguraron que su gesto reflejó el cariño que siente por ella.
En los comentarios también hubo numerosos mensajes deseándole una pronta recuperación a la creadora de contenido.
Además, varios internautas afirmaron que la situación ha fortalecido la relación de ambos y resaltaron que, pese a la adversidad, continúan demostrándose su amor y permanecen más unidos que nunca.
¿Cuál es el estado de salud actual de La Blanquita?
La Blanquita tranquilizó a sus seguidores al contar que ha respondido favorablemente al tratamiento que recibe en el hospital.
A través de sus redes sociales, la creadora de contenido aseguró que se encuentra estable y agradeció los mensajes de apoyo que ha recibido desde que dio a conocer su diagnóstico.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike