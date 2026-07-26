Las internautas no salen de su asombro al ver las imágenes que publicó un participante de MasterChef Celebrity Colombia caracterizado como una mujer.

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¿Quién es el participante de MasterChef Celebrity Colombia que se vistió de mujer?

En las últimas horas, un participante del reality de Canal RCN ha llamado la atención de los internautas tras haber publicado en su cuenta de Instagram una serie de fotos donde aparece caracterizado como una mujer.

Participante de MasterChef Celebrity Colombia apareció en redes vestido de mujer. (Foto: Canal RCN)

En las imágenes, el participante aparece luciendo una larga cabellera, un maquillaje cargado y un vestido corto acompañado de unos altos tacones.

Aunque en un principio se pensaba que el actor había salido del clóset, salió a explicar en la misma publicación que solo se trataba de un recuerdo cuando interpretó a una mujer travesti en un largometraje que no salió a la luz.

Se trata de Sebastián Vega, quien en medio de risas quiso recordar con sus seguidores esta experiencia que lo sacó de su zona de confort.

"Jajajajajajajaja 🤣, hoy chismorreando en mi galería de fotos encontré esto. Un trabajo de campo de más de un mes para un proyecto", escribió.

Tras la publicación, varios de sus seguidores reaccionaron e incluso algunos de sus excompañeros de MasterChef aprovecharon el momento para elogiarlo.

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¿Cómo reaccionaron en redes a las fotos que publicó Sebastián Vega vestido de mujer?

Como era de esperarse, varios de sus fans no dudaron en sacarle provecho a la publicación para hacer comentarios jocosos y expresarle que de mujer hubiera sido hermosa.

Sebastián Vega sorprendió a sus seguidores y los hizo reía al aparecer vestido de mujer. (Foto: Canal RCN)

La publicación también generó reacciones entre varios de sus compañeros de MasterChef Celebrity, como Dina Mina, Marcela Carvajal, Tavo Bernate y Lina Tejeiro, quienes no dudaron en dejarle comentarios que terminaron sacando más de una sonrisa entre sus seguidores.

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¿Cómo reaccionó Lina Tejeiro a la publicación de Sebastián Vega vestido de mujer?

Lina Tejeiro fue una de las personas que más llamó la atención en la publicación de Sebastián Vega al dejarle un comentario que no pasó desapercibido.

La actriz le escribió: "¿Se acuerda de quién era ese vestido?", un mensaje que de inmediato despertó la curiosidad de los seguidores del actor.

La reacción hizo que muchos recordaran la relación sentimental que ambos tuvieron años atrás, la cual no prosperó y, según contó Lina en una entrevista con un medio de comunicación, terminó en malos términos.

No obstante, tras reencontrarse en MasterChef Celebrity Colombia, los dos han dejado ver que mantienen una buena relación y que incluso comparten comentarios cargados de humor en redes sociales.