Alina Lozano rompió el silencio sobre Aída Morales y su papel como Elvira en Pa' Seguirte Queriendo

Alina Lozano habló sobre la actriz Aída Morales por el papel que interpreta como Elvira en Pa' Seguirte Queriendo, personaje que ella desempeñó en la primera parte de la producción del Canal RCN.

Artículos relacionados Lionel Messi Nuevo video revelaría las fuertes palabras que Messi le dijo a Cucurella en la final del Mundial 2026

¿Qué dijo Alina Lozano sobre Aída Morales en Pa' Seguirte Queriendo?

El pasado martes 21 de julio se estrenó la segunda parte de Pa' Seguirte Queriendo, producción que tiene a más de un televidente emocionado con el regreso de la historia de Mauricio Reina, su hija Isabel y los demás personajes que hacen parte de la trama.

Más allá de la historia, muchos televidentes se preguntaron por Elvira, la exesposa de Octavio, ya que el personaje tuvo un cambio de actriz para esta nueva temporada.

Artículos relacionados Claudia Bahamón Claudia Bahamón sufrió un fuerte impacto en el rostro por Emiro en MasterChef Celebrity

Hace unos días, la misma Alina Lozano se refirió al tema y contó que, por compromisos laborales, no iba a estar en esta segunda parte de la producción.

Esto dijo Alina Lozano sobre Aída Morales, la nueva Elvira de Pa' Seguirte Queriendo. (Foto: Canal RCN)

No obstante, la actriz volvió a hablar sobre el tema y se refirió a Aída Morales, quien interpreta a Elvira en esta nueva etapa de la historia, la cual gira por estos días en torno al fallecimiento de Octavio.

"¿Pero qué está pasando? ¿Qué zaperoco están armando? Me mataron, me sacaron a mi gatito siamés. Yo no estoy ahí. Elvira solo hay una, ¿cómo la van a reemplazar?", dijo entre risas, Alina Lozano.

¿Cómo reaccionó Alina Lozano al ver a Aída Morales como Elvira?

Después de bromear y hablar como si fuera Elvira, la actriz habló sobre Aída Morales y elogio su trabajo al asumir el personaje.

Artículos relacionados Producciones RCN Octavio murió en Pa' Seguirte Queriendo: así fue el inesperado momento que marcó el estreno

"¿Cómo así que Aída Morales la está reemplazando? Me dejaron viuda. Qué tremenda actriz la que está interpretando ahora a Elvira, una mujer con trayectoria, muy talentosa. Qué bueno, me alegro mucho."

Esto dijo Alina Lozano sobre Aída Morales, la nueva Elvira de Pa' Seguirte Queriendo. (Foto: Canal RCN)

Además, explicó nuevamente por qué no hace parte de esta segunda entrega de la producción.

"Me alegro mucho y me hubiese encantado estar, pero estaba haciendo otro proyecto que se grabó exactamente por las mismas fechas."

Tras sus declaraciones, Alina Lozano volvió a interpretar por unos momentos a Elvira, recordando la forma en la que daba vida al personaje durante la primera parte de la producción, que se emite de lunes a viernes, de 8:00 p. m. a 9:00 p. m. por el Canal RCN.