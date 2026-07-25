Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Alina Lozano rompió el silencio sobre Aída Morales y su papel como Elvira en Pa' Seguirte Queriendo

Alina Lozano sorprendió al hablar de Aída Morales, la nueva Elvira de Pa' Seguirte Queriendo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Alina Lozano habló sobre Aída Morales y su papel como Elvira en Pa' Seguirte Queriendo
Esto dijo Alina Lozano sobre Aída Morales, la nueva Elvira de Pa' Seguirte Queriendo. (Fotos: Canal RCN)

Alina Lozano habló sobre la actriz Aída Morales por el papel que interpreta como Elvira en Pa' Seguirte Queriendo, personaje que ella desempeñó en la primera parte de la producción del Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Alina Lozano sobre Aída Morales en Pa' Seguirte Queriendo?

El pasado martes 21 de julio se estrenó la segunda parte de Pa' Seguirte Queriendo, producción que tiene a más de un televidente emocionado con el regreso de la historia de Mauricio Reina, su hija Isabel y los demás personajes que hacen parte de la trama.

Más allá de la historia, muchos televidentes se preguntaron por Elvira, la exesposa de Octavio, ya que el personaje tuvo un cambio de actriz para esta nueva temporada.

Artículos relacionados

Hace unos días, la misma Alina Lozano se refirió al tema y contó que, por compromisos laborales, no iba a estar en esta segunda parte de la producción.

Alina Lozano habló sobre Aída Morales y su papel como Elvira en Pa' Seguirte Queriendo
Esto dijo Alina Lozano sobre Aída Morales, la nueva Elvira de Pa' Seguirte Queriendo. (Foto: Canal RCN)

No obstante, la actriz volvió a hablar sobre el tema y se refirió a Aída Morales, quien interpreta a Elvira en esta nueva etapa de la historia, la cual gira por estos días en torno al fallecimiento de Octavio.

"¿Pero qué está pasando? ¿Qué zaperoco están armando? Me mataron, me sacaron a mi gatito siamés. Yo no estoy ahí. Elvira solo hay una, ¿cómo la van a reemplazar?", dijo entre risas, Alina Lozano.

¿Cómo reaccionó Alina Lozano al ver a Aída Morales como Elvira?

Después de bromear y hablar como si fuera Elvira, la actriz habló sobre Aída Morales y elogio su trabajo al asumir el personaje.

Artículos relacionados

"¿Cómo así que Aída Morales la está reemplazando? Me dejaron viuda. Qué tremenda actriz la que está interpretando ahora a Elvira, una mujer con trayectoria, muy talentosa. Qué bueno, me alegro mucho."

Alina Lozano habló sobre Aída Morales y su papel como Elvira en Pa' Seguirte Queriendo
Esto dijo Alina Lozano sobre Aída Morales, la nueva Elvira de Pa' Seguirte Queriendo. (Foto: Canal RCN)

Además, explicó nuevamente por qué no hace parte de esta segunda entrega de la producción.

"Me alegro mucho y me hubiese encantado estar, pero estaba haciendo otro proyecto que se grabó exactamente por las mismas fechas."

Tras sus declaraciones, Alina Lozano volvió a interpretar por unos momentos a Elvira, recordando la forma en la que daba vida al personaje durante la primera parte de la producción, que se emite de lunes a viernes, de 8:00 p. m. a 9:00 p. m. por el Canal RCN.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Emiro lesionó accidentalmente a Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity: así ocurrió Claudia Bahamón

Claudia Bahamón sufrió un fuerte impacto en el rostro por Emiro en MasterChef Celebrity

La presentadora terminó lastimada tras un accidente durante la celebración de Emiro en MasterChef Celebrity.

Iván y Luisa sorprendieron con su decisión en MasterChef Celebrity: Emiro y Diana no lo podían creer MasterChef Celebrity Colombia

Iván y Luisa sorprenden con decisión en MasterChef Celebrity; Emiro y Diana no lo podían creer

La decisión de Iván y Luisa cambió el rumbo de la competencia y dejó sorprendidos a Emiro y Diana.

La inesperada reacción de Lola al reencuentro de Jorge y Catalina en Pa' Seguirte queriendo Producciones RCN

Lola confronta a Jorge en Pa' Seguirte queriendo por el regreso de Catalina, esto fue lo que pasó

El regreso de Catalina a la vida de Jorge trajo consigo nuevos problemas en su relación con Lola, quien no lo tomó nada bien.

Lo más superlike

Aída Victoria Merlano compartió un video con Escro usando un audio de Karina García Aída Victoria Merlano

Aída Victoria Merlano causó revuelo tras recrear el audio viral de Karina García: "Enamorado"

Aída Victoria Merlano reapareció junto a Escro en un romántico video pero causó revuelo por audio de Karina García.

Impactante accidente de ciclista colombiano en el Tour de Francia obligó a retirarlo de la competencia Viral

Ciclista colombiano sufrió un aparatoso accidente en plena carrera del Tour de Francia | VIDEO

En México se han presentado más de 800 réplicas tras sismo de magnitud 7.4 Viral

Más de 860 réplicas mantienen en alerta a México tras sismo de magnitud 7.4; esto se sabe

Yeison Jiménez fue recreado con IA Yeison Jiménez

Recrearon a Yeison Jiménez con IA para el video de "Mala de profesión" y su aspecto sorprende

jessica cediel molesta con seguidora Jessica Cediel

¿Jessica Cediel tiene lifting facial, qué es?, esto dijo