¿Aída Victoria Merlano y Escro confirmaron su relación? Este tatuaje sería la prueba de su amor

En los últimos días el nombre de Aída Victoria Merlano ha estado en medio de la conversación luego de que empezara a ser relacionada con el streamer Escro.

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¿Por qué relacionan a Escro con Aída Victoria Merlano?

La creadora de contenido barranquillera volvió a llamar la atención de sus seguidores después de que ambos fueran vistos compartiendo un momento que despertó rumores sobre una posible relación.

Hace unos días comenzó a circular en redes sociales un video en el que Aída Victoria Merlano y Escro aparecen dándose un beso, y de inmediato empezaron a surgir rumores sobre un presunto nuevo romance entre los dos creadores de contenido.

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Ahora, la atención volvió a centrarse en ellos luego de que empezara a compartirse una imagen en la que, al parecer, Escro luce un tatuaje en el cuello con el nombre "Aída Victoria".

Esto se sabe del tatuaje de Escro con el nombre de Aída Victoria Merlano. (Foto: Canal RCN)

Sin duda, la imagen del cuello del streamer generó revuelo en redes sociales, pues muchos usuarios aseguran que la cercanía entre ambos podría indicar que su relación estaría tomando un rumbo más serio.

No obstante, otros se han pronunciado con "Aquí vamos de nuevo", haciendo referencia a las polémicas relaciones que ha tenido la influencer barranquillera en el pasado.

¿Por qué la vida sentimental de Aída Victoria Merlano despierta interés?

La vida sentimental de Aída Victoria Merlano ha estado en el ojo del huracán durante el último tiempo por las relaciones que ha hecho públicas y por las declaraciones que ella ha hecho sobre sus rupturas amorosas.

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La última relación de Aída Victoria Merlano fue con Juan David Tejada, padre de su hijo y conocido como "el Agropecuario". Las cosas no terminaron de la mejor manera y, tras su separación, en redes sociales se conocieron varios conflictos entre ambos.

Esto se sabe del tatuaje de Escro con el nombre de Aída Victoria Merlano. (Foto: Canal RCN)

Entre los temas que han salido a la luz se encuentran acciones legales relacionadas con la manutención de su hijo, que está próximo a cumplir un año, así como asuntos sobre dinero, propiedades y convivencia, los cuales han estado acompañados de fuertes declaraciones.

Antes de esa relación, la ruptura de Aída Victoria Merlano con el streamer colombiano Westcol también fue una separación polémica.