Aída Victoria Merlano causó revuelo tras recrear el audio viral de Karina García: "Enamorado"

Aída Victoria Merlano se apoderó de las tendencias en Colombia luego de su cercanía con el streamer Escro y es que no solo su presunto romance está dando de qué hablar. Recientemente, publicó un video en el que recreó un audio de Karina García.

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¿Por qué el nuevo video de Aída Victoria Merlano llamó la atención en redes?

Sin duda, el video de Aída Victoria Merlano ha generado revuelo y desconcierto al utilizar un audio de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, quien actualmente atraviesa una nueva etapa de su vida junto a su pareja, el cantante de trap Kris R.

Por su parte, Aída Victoria Merlano compartió un video en el que aparece junto al que sería su pareja sentimental.

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Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente la relación, han dado de qué hablar en los últimos días luego de que se viralizara un beso entre la influencer y el streamer.

Luego de eso, Aída Victoria salió a defenderse de las críticas por su presunta nueva relación y, hace poco, también salió a la luz un supuesto tatuaje que Escro se habría hecho en su honor, dejando a más de uno sorprendido, pues para algunos esto indicaría que las cosas entre ellos estarían tomando un rumbo más serio.

¿Cuáles fueron los comentarios a Aída Victoria Merlano por el audio de Karina García?

En esta ocasión, en el video aparece Aída Victoria Merlano junto con Escro mientras van en un carro. De fondo se escucha un audio de Karina García en el que dice: "¿Cuántas veces te has enamorado?" y luego Escro le da un beso en la mejilla a la barranquillera.

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El audio fue una transmisión en vivo que hizo Karina García, en la que dio a conocer detalles del inicio de su relación con Kris R y de cómo quedó embarazada.

Sin duda, los comentarios no se hicieron esperar y muchos reaccionaron al hecho de que Aída Victoria utilizara un audio de Karina García para su publicación.

Mientras tanto, otros se fijaron en el físico de Escro y comentaron: "¿Pero ¿quién se enamoró, ella o nosotros?".

También hubo quienes le recordaron una frase que ella había dicho anteriormente: "Bebé, que dijimos que no queríamos relaciones públicas en redes".

Como bien se conoce, Aída Victoria Merlano ha estado en medio de la polémica por las rupturas con sus relaciones sentimentales.