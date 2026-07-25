Gustavo Bernate es un reconocido comediante, locutor, y actualmente se encuentra participando en una de las cocinas más famosas de Colombia: MasterChef Celebrity. Recientemente compartió cuáles han sido los mayores retos a la hora de enfrentarse a esta competencia de alto nivel.

Tavo Bernate fue uno de los primeros participantes en MasterChef Celebrity en ganarse el delantal negro (Foto por Canal RCN).

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¿Cómo se preparó Tavo Bernate para MasterChef Celebrity?

Según contó el comediante en una entrevista con La Mega, antes de ingresar al reality se defendía cocinando y preparaba platos típicos con normalidad. Sin embargo, contrató a un profesor para mejorar sus técnicas y aprender más sobre la comida gourmet.

Tavo también confesó que desde hace muchos años anhelaba estar en este programa, resaltó que había visto varias temporadas anteriores y destacó que estaba muy feliz de haber ganado su lugar en la octava temporada de MasterChef Celebrity.

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¿Qué fue lo más desafiante para Tavo Bernate en MasterChef Celebrity?

Según reveló Tavo Bernante, lo más retador para él fue la concentración que debía tener para cada preparación pues se trataba de un reto mental.

También habló del cansancio que le generó grabar durante largas horas, pero resaltó que fue una experiencia divertida, llena de emociones, y de aprendizaje.

"Estuvo bien, chévere, bacano. Hubo de todo, hubo llanto, hubo tensión, hubo drama".

Tavo Bernate confesó que los jurados en la octava temporada estaban siendo más exigentes (Foto por Canal RCN).

El comediante reveló que el nivel de exigencia es bastante alto por parte de los jurados y por lo tanto la competencia será bastante desafiante.

"Sí vi la vaina bastante peluda porque el nivel de exigencia es bastante fuerte,"

Además, hablo de la convivencia con los otros participantes y cómo fue la dinámica entre los famosos pues afirmó que había algunas diferencias porque el espacio de las cocinas era bastante reducido.

También reveló las actitudes que más le molestan de las personas, en general, como que las personas se metan en asuntos que no son de su incumbencia, y las llegadas tarde.

No obstante, Tavo Bernate, también resaltó, que los compañeros que más lo hacen reír durante esta temporda de MasterChef Celebrity son Emiro e Iván, a pesar de que no cocinaban tan bien.

El locutor terminó su intervención invitando a la audiencia a ver la octava temporada de MasterChef Celebrity que estará disponible a través de la pantalla de RCN y la app de RCN.