Luis Eduardo Arango confesó que enfrentó problemas económicos
El reconocido actor confesó que estuvo a punto de dejar la actuación, por su situación financiera, y pensó en conducir taxi.
Luis Eduardo Arango habló sobre los problemas financieros que enfrentó varios años atrás, y afirmó que no se organizó bien, económicamente, en sus primeros años de su carrera actoral.
¿Quién es Luis Eduardo Arango?
Luis Eduardo Arango es un reconocido actor en la televisión colombiana y ha participado en alrededor de 67 producciones diferentes a lo largo de su carrera.
El artista ha ganado diferentes premios como Premios India Catalina a mejor actor protagónico en 1987 y mejor actor de reparto en 1984. También ganó el Premio de TVyNovelas en el año 2000 a mejor actor de reparto.
¿Qué dijo Luis Eduardo Arango sobre sus problemas económicos?
El comediante reveló en una entrevista reciente que no supo cómo manejar el dinero y contó cómo esta decisión afectó su situación actual, pues no cuenta con pensión.
“Mi vida es un despelote, hablando financieramente, yo no tengo pensión, por ejemplo. No lo logré, porque cuando empecé no tenía ni idea de que eso tenía que ser así".
Luis Eduardo Arango, también compartió que llegó a un punto en el que tuvo que agotar todos sus ahorros para lograr salir adelante. Además, afirmó que antes de iniciar con otro proyecto, pensó en irse a conducir taxi en Medellín.
"Yo estaba en una crisis muy grande y ya dije: voy a vender el apartamento que tengo y el carrito que tengo, me compro un taxi y me voy a Medellín a ser taxista. Y lo pensé seriamente y lo iba a hacer. Es más, empecé a vender el apartamento".
Sin embargo, reveló que cuando que una compradora que estaba interesada en el inmueble se retractó y el actor mantuvo su propiedad.
“Cuando fui a hacer la escritura de venta del apartamento, que era lo único que tenía, la señora que iba a comprarlo no llegó a la notaría. Entonces yo dije, no lo vendo. Pues no llegó, no se lo vendo".
No obstante, al día siguiente recibió una llamada para participar en otra producción, y logró salir adelante y recuperarse financieramente poco a poco.
¿Cuáles han sido los papeles más icónicos que ha interpretado Luis Eduardo Arango?
Luis Eduardo Arango se ha destacado por interpretar papeles como Octavio Victoria en 'Pa' Quererte' y 'Pa' Seguirte queriendo', Abelando Molina en 'Darío Gómez: El rey del despecho' y Sigilfredo Santacruz en 'La hija del mariachi'.
Recientemente varios internautas estuvieron bastante interesados en su actuación. Pues interpretó la muerte del personaje de Octavio en Pa' Seguirte Queriendo, y el momento resaltó las habilidades del actor en el campo artístico.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike