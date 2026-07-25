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Karen Sevillano se pronunció tras rumores de embarazo; su reacción sorprendió en redes

Karen Sevillano rompió el silencio sobre los rumores de embarazo y reveló qué hay detrás de las especulaciones.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Karen Sevillano se pronunció tras rumores de embarazo
Karen Sevillano habló sobre su supuesto embarazo / (Foto de Canal RCN y Freepik)

Luego de varias semanas con poca actividad en redes sociales, Karen Sevillano volvió a aparecer ante sus seguidores y generó conversación por las especulaciones que surgieron durante su ausencia.

En esta ocasión, la influenciadora decidió referirse al tema y aclarar las dudas que comenzaron a circular.

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¿Por qué hay rumores de embarazo de Karen Sevillano?

Los rumores sobre un posible embarazo de Karen Sevillano surgieron después de que sus seguidores notaran que la creadora de contenido estuvo más alejada de las redes sociales y de algunos espacios públicos.

Esta situación llevó a que varios internautas comenzaran a preguntarse si la ausencia de la influenciadora estaba relacionada con una noticia personal. Entre los comentarios que recibió, algunos usuarios mencionaron la posibilidad de que estuviera esperando su primer bebé.

¿Por qué hay rumores de embarazo de Karen Sevillano?
Karen Sevillano protagoniza rumores de embarazo / (Foto de Canal RCN)

La especulación tomó fuerza en redes sociales, donde varios seguidores aprovecharon el regreso de Karen para preguntarle directamente sobre el tema y conocer si la información era cierta.

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Ante esta situación, la creadora de contenido decidió aclarar que no está embarazada y explicó que, aunque entiende por qué surgieron las preguntas, esa no es la razón por la que estuvo alejada de sus plataformas.

Karen también señaló que actualmente no tiene planes de convertirse en mamá, descartando así los comentarios que comenzaron a circular durante los últimos días.

¿Qué dijo Karen Sevillano sobre su supuesto embarazo en el video que compartió?

Después de responder a los comentarios sobre un posible embarazo, Karen Sevillano compartió un video en sus redes sociales en el que volvió a abordar el tema con humor.

¿Por qué hay rumores de embarazo de Karen Sevillano?
Karen Sevillano aseguró que no será mamá / (Foto de Canal RCN)

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En la grabación, una mujer que no aparece frente a la cámara le pregunta a la influenciadora cuántos meses de embarazo tiene. Karen sigue la dinámica de la conversación y responde que tendría ocho meses.

Luego, la mujer le comenta que no se nota el crecimiento del bebé y, continuando con la broma, menciona que supuestamente esto ocurría porque el bebé estaba “desencajado”. La conversación termina con ambas riéndose por la situación.

Con este video, Karen Sevillano volvió a hacer referencia a las especulaciones que surgieron en redes sociales y mostró la manera en la que decidió responder a los comentarios de sus seguidores.

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