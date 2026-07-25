Juliana Calderón sorprendió a sus seguidores al revelar el nombre que elegiría para su bebé

Juliana Calderón volvió a llamar la atención de sus seguidores al hablar sobre uno de los detalles que más ilusión genera durante un embarazo: la elección del nombre de su bebé.

La empresaria respondió algunas preguntas en sus redes sociales y contó cuáles son las opciones que ha considerado hasta ahora.

Artículos relacionados Lionel Messi Nuevo video revelaría las fuertes palabras que Messi le dijo a Cucurella en la final del Mundial 2026

¿Qué nombre le pondría Juliana Calderón a su bebé?

Durante una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, Juliana Calderón recibió una pregunta sobre el nombre que elegiría para su hijo o hija.

Ante esto, la empresaria explicó que todavía no tiene una decisión definitiva, pero sí mencionó algunas opciones que tienen un significado especial para su familia.

Juliana aseguró que junto a sus seres queridos tienen una conexión especial con la Virgen de Guadalupe, por lo que uno de los nombres que ha pensado es precisamente Guadalupe.

Juliana Calderón continúa revelando detalles de su embarazo / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Artículos relacionados Claudia Bahamón Claudia Bahamón sufrió un fuerte impacto en el rostro por Emiro en MasterChef Celebrity

Además, mencionó otra posibilidad relacionada con esa referencia religiosa: Dulce María.

“Nosotros somos muy amantes a la Virgen de Guadalupe, entonces dije: tengo dos referencias, sería como Guadalupe o Dulce María si fuese niña”, comentó la empresaria.

Aunque ya tiene algunas alternativas pensadas para una niña, Juliana Calderón explicó que todavía no ha definido un nombre en caso de que sea niño. La empresaria contó que este tema lo ha conversado con su familia y hablaron sobre las opciones que podrían considerar.

Según dijo, le habrían propuesto elegir 'Leonel', nombre con un significado especial para la familia, relacionado con su papá.

Juliana Calderón compartió los nombres que ha pensado para su bebé / (Foto de Canal RCN)

Artículos relacionados Lina Tejeiro Greeicy rompió el silencio sobre la participación de Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity; esto dijo

¿Juliana Calderón quiere que su bebé sea niño o niña?

Además de revelar los nombres que ha considerado, Juliana Calderón también habló sobre su deseo respecto al sexo de su bebé. La empresaria contó que le gustaría que fuera una niña, aunque aseguró que tiene una intuición diferente.

“Yo quiero que sea una niña, pero no sé, mi intuición dice que es niño”, expresó durante la interacción con sus seguidores.

Hasta el momento, Juliana Calderón no ha confirmado públicamente el género de su bebé. Sin embargo, la empresaria reveló que planea compartir esta información a inicios de agosto, fecha en la que también espera contar más detalles sobre esta nueva etapa de su vida.

Mientras tanto, los internautas continúan atentos a las publicaciones de la empresaria y esperan conocer más información sobre la llegada de su bebé.