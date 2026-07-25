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Greeicy rompió el silencio sobre la participación de Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity; esto dijo

Greeicy reaccionó a la participación de Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity con un comentario que no pasó desapercibido.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Greeicy rompió el silencio sobre la participación de Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity
Greeicy se pronunció sobre la participación de Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity / (Foto de AFP y Freepik)

La amistad entre Greeicy y Lina Tejeiro volvió a ser tema de conversación luego de que la cantante reaccionara públicamente a una publicación de la actriz sobre su paso por MasterChef Celebrity.

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¿Cuál es la relación entre Lina Tejeiro y Greeicy?

Lina Tejeiro y Greeicy mantienen una amistad desde hace cerca de 17 años. Su historia comenzó cuando coincidieron en un proyecto audiovisual y, desde entonces, han compartido diferentes momentos tanto en lo personal como en lo profesional.

Con el paso del tiempo, las dos han hablado públicamente del apoyo que se han brindado. Incluso, Lina ha contado que una de las enseñanzas que recibió de Greeicy fue cambiar la forma en la que veía a otras mujeres y dejar atrás sentimientos como la envidia.

¿Cuál es la relación entre Lina Tejeiro y Greeicy?
En redes destacan detalles de la amistad entre Lina Tejeiro y Greeicy / (Foto de Canal RCN y AFP)

En los últimos meses surgieron rumores sobre un posible distanciamiento entre ambas, especialmente porque dejaron de aparecer juntas en redes sociales. Sin embargo, las dos aclararon que su amistad continúa.

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Lina explicó que se habían visto pocas semanas antes, mientras que Greeicy señaló que, aunque ya no hablan todos los días, siguen teniendo el mismo cariño y respeto de siempre.

Actualmente cada una atraviesa una etapa distinta. Lina se encuentra disfrutando de su embarazo, mientras que Greeicy continúa enfocada en su carrera musical y en su familia. Aun así, ambas han dejado claro que el vínculo construido durante tantos años permanece.

¿Qué dijo Greeicy sobre la participación de Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity?
Greeicy y Lina Tejeiro desmienten rumores de distanciamiento / (Foto de Canal RCN y Freepik)

¿Qué dijo Greeicy sobre la participación de Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity?

Recientemente, Lina Tejeiro compartió en su cuenta de Instagram un carrusel de fotografías mostrando algunos momentos de su participación en MasterChef Celebrity.

En las imágenes apareció preparando diferentes platos junto a sus compañeros y también dejó ver algunas de las emociones que ha vivido durante la competencia.

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Aunque la publicación recibió miles de reacciones por parte de sus seguidores, uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de Greeicy.

La cantante escribió:

"Lo bueno de todo esto es que ahora me toca mi turno de que me cocinen"

El mensaje fue respondido por numerosos internautas, quienes destacaron la complicidad que existe entre las dos amigas y aseguraron que el comentario reflejó la confianza que han construido durante tantos años.

Otros también expresaron que esperan ver a Lina aplicar fuera del programa lo aprendido en la cocina.

Aunque fue un comentario breve, bastó para volver a poner en evidencia la cercanía entre ambas figuras públicas y confirmar que siguen acompañándose en los momentos importantes de sus respectivas carreras.

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